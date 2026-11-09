Mês do Júri: saiba quantos julgamentos estão marcados pelo TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem 150 sessões designadas ao Tribunal do Júri para novembro de 2026, mês dedicado à mobilização nacional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O número consta de levantamento atualizado pelas unidades judiciárias de primeiro grau, em atendimento às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





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Durante o Mês Nacional do Júri, a mobilização prioriza processos envolvendo réus presos, feminicídios, ações penais com mais de cinco anos de tramitação e crimes dolosos contra menores de 14 anos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CNJ.





“O Mês Nacional do Júri busca fortalecer a atuação do Poder Judiciário no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como homicídios consumados e tentados, contribuindo para o andamento dos processos e para a prestação jurisdicional”, destacou a presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.