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Leonel Ximenes

Mês do Júri: saiba quantos julgamentos estão marcados pelo TJES

Processos envolvem réus presos, feminicídios, ações penais com mais de cinco anos de tramitação e crimes dolosos contra menores de 14 anos

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

09 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Tribunal do juri
Novembro é o mês dedicado à mobilização nacional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida Magnific

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem 150 sessões designadas ao Tribunal do Júri para novembro de 2026, mês dedicado à mobilização nacional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O número consta de levantamento atualizado pelas unidades judiciárias de primeiro grau, em atendimento às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).


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Durante o Mês Nacional do Júri, a mobilização prioriza processos envolvendo réus presos, feminicídios, ações penais com mais de cinco anos de tramitação e crimes dolosos contra menores de 14 anos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CNJ.


“O Mês Nacional do Júri busca fortalecer a atuação do Poder Judiciário no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como homicídios consumados e tentados, contribuindo para o andamento dos processos e para a prestação jurisdicional”, destacou a presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.

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O Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando há intenção de matar ou quando o acusado assume o risco de provocar a morte. Entre eles estão os homicídios consumados e tentados, os feminicídios, os infanticídios e os casos de participação em suicídio previstos na competência constitucional do Júri.


Nesses julgamentos, cabe a um conselho formado por sete jurados decidir sobre as questões submetidas à sua apreciação, enquanto o juiz de Direito preside a sessão e, conforme o veredito, profere a sentença.


A mobilização busca dar maior celeridade à tramitação desses processos e fortalecer a prestação jurisdicional. O TJES, por meio da Supervisão e Coordenadoria das Varas Criminais, mantém interlocução com o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado para assegurar o suporte necessário à realização das sessões.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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