Prefeito no ES cita El Niño e reduz horário de trabalho dos servidores

A temporada de redução do expediente nas repartições públicas municipais começou com São José do Calçado, como informou a coluna nesta semana - mas não terminou. Agora, é a vez da Prefeitura de Itaguaçu, que anunciou nesta sexta-feira (6) a redução da carga horária dos seus servidores para seis horas diárias - atualmente o expediente é das 7h30 às 16h30, com uma hora e meia de almoço.
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O novo horário de funcionamento das repartições públicas de Itaguaçu - 7h às 13h, sem intervalo para almoço - começa nesta segunda-feira (9) e vai até 31 de janeiro de 2027.
Em conversa com a coluna, o prefeito Darly Dettmann (PSB) atribuiu ao fenômeno climático El Niño o fator que o motivou a diminuir a carga de trabalho dos servidores da prefeitura. “Está previsto um grande calor a partir das 13h”, sustenta.
Mas se o El Niño esquenta, um outro fator - a queda da receita - pode ir na contramão e esfriar a máquina de arrecadação do pequeno município capixaba. O prefeito não esconde sua preocupação com os alertas (estes, não meteorológicos) que vem recebendo.
“Vamos, de forma preventiva, trabalhar a economia de todas as formas em função de alertas de quedas de receitas que nos são repassados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), notadamente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”, destaca.
E é por causa dessas advertências disparadas pela entidade que reúne os municípios brasileiros que Dettmann enumerou à coluna uma série de medidas de contenção de gastos que acompanham a redução do expediente na Prefeitura de Itaguaçu.
“Faremos controle de gastos incluindo controle de viagens, diárias, cursos de capacitação e controle de uso de frotas, com limitações de gastos semanais de combustível; enfim, gastos que não impactam na prestação de serviços públicos locais”, afirma o prefeito, que entretanto descarta demissões de servidores como medida adicional de economia.
“Haverá controle de gastos, mas não demissões. Temos nossas reservas orçamentárias para encerrar nosso exercício financeiro, mas temos que nos prevenir para gastar menos do que se arrecada”, explica Darly Dettmann.
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