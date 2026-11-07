Prefeito no ES cita El Niño e reduz horário de trabalho dos servidores

A temporada de redução do expediente nas repartições públicas municipais começou com São José do Calçado, como informou a coluna nesta semana - mas não terminou. Agora, é a vez da Prefeitura de Itaguaçu, que anunciou nesta sexta-feira (6) a redução da carga horária dos seus servidores para seis horas diárias - atualmente o expediente é das 7h30 às 16h30, com uma hora e meia de almoço.





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O novo horário de funcionamento das repartições públicas de Itaguaçu - 7h às 13h, sem intervalo para almoço - começa nesta segunda-feira (9) e vai até 31 de janeiro de 2027.





Em conversa com a coluna, o prefeito Darly Dettmann (PSB) atribuiu ao fenômeno climático El Niño o fator que o motivou a diminuir a carga de trabalho dos servidores da prefeitura. “Está previsto um grande calor a partir das 13h”, sustenta.





Mas se o El Niño esquenta, um outro fator - a queda da receita - pode ir na contramão e esfriar a máquina de arrecadação do pequeno município capixaba. O prefeito não esconde sua preocupação com os alertas (estes, não meteorológicos) que vem recebendo.