Bússola do amanhã: como o Ensino Superior pode guiar o Estado rumo ao ES 500 Anos?

Para cruzar essa fronteira, todavia, o entusiasmo precisa dar lugar à intenção estratégica e à evidência empírica. Diagnósticos recentes do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), como os dados do boletim temático do OCTI/CGEE em parceria com a Fapes, e as diretrizes do Plano Estadual de CT&I (PCTI-ES) apontam para uma urgência incontornável: a expansão e o alinhamento da formação em áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) com as vocações do estado.





Essa coordenação exige um diálogo institucional permanente entre o governo estadual e as Instituições de Ensino Superior (IES) para sintonizar ainda mais a formação acadêmica às missões de desenvolvimento regional.





Todavia, formar quadros qualificados resolve apenas metade da equação. Como alerta o economista Paulo Feldmann (FEA/USP), o Brasil enfrenta um gargalo histórico no transbordamento econômico da ciência: enquanto em economias maduras como EUA e Japão cerca de 80% dos pesquisadores atuam diretamente no setor privado, no Brasil essa proporção cai para modestos 30%, mantendo a inteligência científica majoritariamente confinada ao setor público. Essa desconexão reflete-se no desempenho tímido do país nos índices globais de inovação e cobra um preço alto em termos de produtividade.





Superar esse entrave exige romper barreiras culturais e institucionais. O Espírito Santo precisa abandonar a visão arcaica que isola o cientista no ecossistema acadêmico, adotando um modelo dinâmico em que a produção de conhecimento dialoga diretamente com o mercado.





O governo estadual, em articulação com as entidades empresariais, pode induzir essa convergência por meio de incentivos de via dupla: premiando o esforço de transferência de tecnologia dos pesquisadores e estimulando o setor privado a consumir e cofinanciar a pesquisa universitária capixaba.