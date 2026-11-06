Morre no ES o advogado “andarilho” que viu a felicidade nas coisas simples

“Partir é morrer um pouco, mas morrer é partir demais.” O autor dessa frase, que soube viver intensamente cada dia da sua vida e nunca parou de caminhar, é Carlos Roberto Buteri, de 66 anos, que infelizmente partiu demais e morreu nesta sexta-feira (6), em Vitória, de causa não informada.





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Conhecido também como “Buta”, junção de Buteri e Buda, era um advogado que fez da simplicidade sua razão de viver. Budista por convicção, não deixava de frequentar a católica Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, bairro onde vivia e distribuía abraços e sorrisos a quem encontrava. Para ele, a espiritualidade era fator de união - nunca de conflito.





Como discípulo de Buda, não era afeito a luxos e sofisticações. Frequentador de botecos, onde irradiava alegria, ele não tinha constrangimento nenhum em, por exemplo, nas redes sociais, toda a semana, postar uma foto comendo um suculento PF no Centro histórico da Capital. Era o famoso “PF da segunda”.