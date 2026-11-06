Morre no ES o advogado “andarilho” que viu a felicidade nas coisas simples

“Partir é morrer um pouco, mas morrer é partir demais.” O autor dessa frase, que soube viver intensamente cada dia da sua vida e nunca parou de caminhar, é Carlos Roberto Buteri, de 66 anos, que infelizmente partiu demais e morreu nesta sexta-feira (6), em Vitória, de causa não informada.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna em primeira mão pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Conhecido também como “Buta”, junção de Buteri e Buda, era um advogado que fez da simplicidade sua razão de viver. Budista por convicção, não deixava de frequentar a católica Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, bairro onde vivia e distribuía abraços e sorrisos a quem encontrava. Para ele, a espiritualidade era fator de união - nunca de conflito.
Como discípulo de Buda, não era afeito a luxos e sofisticações. Frequentador de botecos, onde irradiava alegria, ele não tinha constrangimento nenhum em, por exemplo, nas redes sociais, toda a semana, postar uma foto comendo um suculento PF no Centro histórico da Capital. Era o famoso “PF da segunda”.
Outro traço marcante do advogado era a paixão pelas caminhadas, no Espírito Santo e pelo Brasil afora. De posse de um cajado, lá ia Buteri contemplando, admirando e inspirando pessoas por onde passava. Um “peregrino das estradas”, como amigos o homenagearam na dolorosa postagem anunciando seu falecimento repentino.
O velório de Buteri começa nesta sexta-feira, a partir das 17h, no Cemitério Parque da Paz em Cariacica, o mesmo local do seu sepultamento, neste sábado (7), às 10h.
Divorciado e pai de três filhas, Carlos Roberto Buteri, além de deixar uma imensa saudade em quem teve o privilégio de conhecê-lo ou conviver com ele, nos ensina que a beleza pode estar presente nas coisas mais simples da vida. Nós é que complicamos tudo.
Vá na paz, dr. Buteri!
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES