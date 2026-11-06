Veja onde serão construídas seis novas passarelas na BR-101 no ES

Gandini vem cobrando da concessionária a antecipação de investimentos em segurança viária desde o início do contrato. O parlamentar também solicitou a construção de uma passarela na altura do bairro Universal, em Viana, além de outras intervenções para proteger pedestres em diferentes municípios capixabas.





A cobrança foi formalizada por meio de ofício encaminhado à Ecovias Capixaba, dois dias após a morte do estudante Lucas Pancini Machado, de 16 anos, vítima de atropelamento na BR-101, em 16 de setembro de 2025.





Além das passarelas, o presidente da Comissão tem cobrado a antecipação de outras obras de segurança na BR-101, especialmente no Norte do Estado, incluindo faixas adicionais, vias marginais e melhorias nos acessos urbanos.





Conforme as informações divulgadas sobre a reprogramação das obras, a antecipação das passarelas não provocará reajuste imediato na tarifa de pedágio. Eventuais repercussões tarifárias somente poderão ocorrer após a conclusão das intervenções e o encerramento do período de transição previsto no contrato.