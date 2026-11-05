Após 9 anos, Jesus Vida Verão volta a ser realizado em cidade do ES

Depois de nove anos, Linhares receberá no dia 12 de dezembro o Jesus Vida Verão. Promovido por igrejas evangélicas, o encontro de fé, louvor e adoração tem a expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas.





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O evento, no bairro Três Barras, terá como principais atrações a cantora Gabriela Rocha, um dos maiores nomes da música gospel brasileira, e a banda Fhop Music, de Florianópolis (SC), em uma noite dedicada à música, oração e comunhão entre diferentes denominações evangélicas.





A primeira edição do Jesus Vida Verão em Linhares ocorreu em 10 de outubro de 2017, realizada no Parque de Exposições da cidade, com a apresentação da banda Preto no Branco.