Após 9 anos, Jesus Vida Verão volta a ser realizado em cidade do ES

Depois de nove anos, Linhares receberá no dia 12 de dezembro o Jesus Vida Verão. Promovido por igrejas evangélicas, o encontro de fé, louvor e adoração tem a expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas.
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O evento, no bairro Três Barras, terá como principais atrações a cantora Gabriela Rocha, um dos maiores nomes da música gospel brasileira, e a banda Fhop Music, de Florianópolis (SC), em uma noite dedicada à música, oração e comunhão entre diferentes denominações evangélicas.
A primeira edição do Jesus Vida Verão em Linhares ocorreu em 10 de outubro de 2017, realizada no Parque de Exposições da cidade, com a apresentação da banda Preto no Branco.
Organizado pelo pastor Evaldo Carlos dos Santos, o Jesus Vida Verão existe há 35 anos no Espírito Santo e é apresentado como um dos maiores projetos gospel realizados no litoral brasileiro.
Além dos shows, o público poderá participar de momentos de oração, distribuição de brindes, apresentações musicais, coreografias, testemunhos e pregação da palavra de Deus.
A estrutura contará com palco, sonorização e iluminação, comunicação em Libras, aconselhamento e espaço destinado à oração. A Prefeitura de Linhares será parceira na organização e dará suporte especialmente na segurança.
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