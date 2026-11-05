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Leonel Ximenes

Após 9 anos, Jesus Vida Verão volta a ser realizado em cidade do ES

Promovido por igrejas evangélicas, evento terá música, louvor e adoração

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 14:28

Públicado em 

05 nov 2026 às 14:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A cantora gospel Gabriela Rocha e a banda Fhop Music serão as atrações do Jesus Vida Verão de Linhares
A cantora gospel Gabriela Rocha e a banda Fhop Music serão as atrações do Jesus Vida Verão de Linhares Divulgação

Depois de nove anos, Linhares receberá no dia 12 de dezembro o Jesus Vida Verão. Promovido por igrejas evangélicas, o encontro de fé, louvor e adoração tem a expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas. 


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O evento, no bairro Três Barras, terá como principais atrações a cantora Gabriela Rocha, um dos maiores nomes da música gospel brasileira, e a banda Fhop Music, de Florianópolis (SC), em uma noite dedicada à música, oração e comunhão entre diferentes denominações evangélicas.


A primeira edição do Jesus Vida Verão em Linhares ocorreu em 10 de outubro de 2017, realizada no Parque de Exposições da cidade, com a apresentação da banda Preto no Branco.

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Organizado pelo pastor Evaldo Carlos dos Santos, o Jesus Vida Verão existe há 35 anos no Espírito Santo e é apresentado como um dos maiores projetos gospel realizados no litoral brasileiro. 


Além dos shows, o público poderá participar de momentos de oração, distribuição de brindes, apresentações musicais, coreografias, testemunhos e pregação da palavra de Deus. 


A estrutura contará com palco, sonorização e iluminação, comunicação em Libras, aconselhamento e espaço destinado à oração. A Prefeitura de Linhares será parceira na organização e dará suporte especialmente na segurança. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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