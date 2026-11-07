Reforma do sistema eleitoral voltou ao debate em tempo de reformas políticas no país

Hoje, a ausência de inteligibilidade é causada pelo fato de que o voto dado a um candidato pode ser transferido para outro candidato no qual o eleitor não votou. E também pelo grande número de candidatos para atingir o quociente eleitoral, num “desfile” confuso de candidatos.





É o modelo de voto proporcional uninominal de lista aberta (“proporcional desordenada”). No dizer de Antonio Lavareda, é um “modelo viciado que leva à Câmara 513 empreendedores individuais”, sem a devida conexão partidária e, mais ainda, sem conexão com os eleitores. Um modelo que não é representativo. Mais ainda, um modelo que torna as eleições muito caras, custeadas com recursos públicos (fundo eleitoral e fundo partidário).





No distrital misto, a metade da representação de cada estado é eleita pelo critério de maioria simples, em distritos uninominais, e a outra metade mediante listas partidárias. O eleitor vota duas vezes: no candidato em seu distrito e na lista do partido desse mesmo indivíduo. Assim, a inteligibilidade decorre tanto do fato de que diminui o número de candidatos quanto do fato de que o eleitor sabe que pode eleger o candidato “distrital” no qual votou e/ou pode eleger um candidato da lista do partido no qual votou.





A proporcionalidade é garantida porque metade das cadeiras é preenchida pelas listas

partidárias preparadas pelos partidos. Por exemplo, se existem 10 cadeiras em disputa num determinado estado, 5 são disputadas em 5 distritos uninominais e as outras 5 são disputadas pelo critério das listas. Supondo que um determinado partido alcançou 20% do total de votos, ele terá direito a 2 cadeiras no total. Se ele elegeu 1 candidato em distrito, completaria sua bancada com 1 candidato da lista. No final, portanto, a proporção de 20% nesse caso está garantida.