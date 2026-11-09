Na nova configuração econômica do ES, Cariacica, VV e Viana ganham força

Um olhar mais atento para o Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026, divulgado há alguns dias, mostra como a economia capixaba mudou profunda e rapidamente nos últimos anos. Claro que o documento organizado pela Federação das Indústrias não mostra tudo o que acontece no nosso Produto Interno Brunto (PIB), afinal, "só" estão ali as empresas que divulgam os seus balanços (muitas de setores para lá de fortes no Estado não apresentam os dados), mas é um trabalho amplo e que merece ser observado com atenção.



No anuário de 2020, que leva em consideração os dados de 2019 - portanto, sem o impacto da pandemia -, as maiores empresas capixabas tiveram uma receita operacional líquida, indicador usado pelo ranking, de R$ 101,5 bilhões. A indústria dominava a cena, com 60,4% das receitas gerais. Os serviços (28,2%) e o comércio (12,8%) vinham bem atrás. A Petrobras era, de longe, a maior operação capixaba, seguida por Vale e ArcelorMittal.



No anuário de 2026, com os balanços de 2025, os dados apresentados são muito diferentes (e olha que só se passaram seis anos...). A receita operacional líquida total ficou em R$ 222,1 bilhões, crescimento de 118,8% no período (a inflação foi de 45,1% e o CDI de 81,1%). Aqui a grande mudança: o comércio (varejo e atacadista) saiu da terceira posição, em 2020, para a primeira, em 2026, com 41,3% do faturamento geral. Mais do que triplicou a sua participação no bolo. A indústria encolheu para 38,7% e os serviços para 18,7%. Importante destacar que o encolhimento aqui é proporcional, já que em números absolutos houve crescimento (de R$ 61 bi para R$ 85,9 bi, no caso da indústria), mas nem de perto acompanhou o que aconteceu com o comércio, o atacadista principalmente.



As grandes plataformas de comércio internacional dominaram o cenário capixaba. A Comexport, a maior do Brasil, pelo segundo ano consecutivo obteve o maior faturamento do Estado. Foram R$ 36,5 bilhões em 2025, deixando a poderosa Petrobras (com R$ 30 bi, quase a mesma coisa do anuário de 2020) para trás. Companhias como Timbro e Sertrading, que muita gente ainda nem conhece, passaram a ter enorme protagonismo e estão no top 5.



Nessa onda, algumas cidades ganharam força no PIB estadual. No geral, como já dito, a expansão das receitas das maiores empresas capixabas ficou em 118,8% entre 2019 e 2025. O que se observa é que cidades mais industrializadas, caso de Serra e Linhares, desaceleraram, enquanto que cidades como Cariacica, Viana e Vila Velha, andaram com mais velocidade. As empresas da capital, que é sede de várias companhias, tiveram, na soma, expansão de 115,3%, pouco abaixo da média, batendo em R$ 148,7 bi. As de Cariacica e Vila Velha viram seus faturamentos avançarem mais de 200%: 219,2% e 202,8%, respectivamente. As de Viana aumentaram em 136,3%. Do outro lado, ficaram Serra (42,2%) e Linhares (5,5%), que têm parques industriais poderosos.



Há pontos fora da curva. Anchieta, que não apareceu em 2020 porque a Samarco estava fechada, está no ranking de 2026 com um faturamento de R$ 10,5 bilhões. Cachoeiro, forte na indústria de rochas e na prestação de serviços, também avançou bem sob este prisma: 271,1% no período. Há ainda os municípios do agronegócio, como Santa Maria de Jetibá e São Gabriel da Palha, que também ampliaram as suas participações, mas nada que mude o cenário que está colocado: avanço vigoroso do comércio atacadista e menor participação da indústria.



Diante de tudo isso, eis o ponto de atenção: os portos capixabas são e, com a expansão do parque logístico, seguirão sendo um atrativo fundamental para as tradings internacionais. Infraestrutura é algo de longo prazo, muda jogo e, por isso, precisamos cuidar dela. Mas os fundamentais incentivos fiscais acabam com a reforma tributária e a violenta mudança no mercado automotivo mundial, que trouxe uma enxurrada de carros híbridos e elétricos chineses para o Brasil via os portos do Espírito Santo e, consequentemente, empurrou o faturamento das plataformas de comércio, não será para sempre. Não dá para cravar prazos, mas o movimento das fabricantes chinesas é evidente. A BYD já tem fábrica na Bahia, a GWM está com uma em São Paulo e fará outra em Aracruz (ótima notícia para o Estado, por sinal), e outras chinesas trarão linhas de montagem para cá de olho no mercado brasileiro e da América Latina.



Os dados de momento são muito bons, mas os ventos podem mudar. É muito importante entregarmos eficiência e competitividade para manter a atividade atacadista por aqui, mesmo se o contexto da economia mudar, e para trazer novas atividades e empreendimentos para cá. Além disso, é fundamental buscar entender porque as empresas dos demais segmentos da economia não estão acompanhando. Nem tudo se resolve e se resolverá dentro do Espírito Santo, mas é importante um bom diagnóstico para, pelo menos, sabermos nos posicionar em campo.