Sócio da XP vê juros mais altos e possibilidade de recessão em 2027

O capixaba Rafael Furlanetti, sócio da XP, esteve em Vitória, nesta quinta-feira (05), para participar do Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã. Em sua fala, disse enxergar uma alta na taxa básica de juros brasileira já em dezembro e afirmou que a possibilidade de um início de recessão econômica no Brasil, já em 2027, é real.



"Os gastos públicos já vêm elevados no Brasil há alguns anos e, agora, vimos isso subir ainda mais. As perspectivas de inflação aumentaram até 2028. Assim, diante desses fatos, podemos ter uma subida na taxa Selic já na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária Nacional), marcada para dezembro (hoje, está em 13,75% ao ano, a mais alta do mundo). Diante do cenário, pode haver alguma recessão em 2027", disse Furlanetti.



Na visão dele, o cenário de aperto de crédito obriga todo mundo a ter mais cuidado com o caixa. "É um cenário de crise se avizinhando, de crédito mais difícil, portanto, é hora de manter o caixa preservado e não fazer dívidas desnecessárias. É o momento de olhar para dentro da sua empresa e focar na performance, no aumento de eficiência", recomendou.