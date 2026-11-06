O bom exemplo de Geraldo Rocha

Das boas lembranças que guardo de Geraldo Rocha, duas delas são as mais marcantes. Uma se refere ao profissional obstinado, focado em resultados, incansável na perseguição de metas e objetivos. A outra é a figura humana, solidária, sempre pronta a ouvir e a aconselhar, parceira e confiável.





A conjugação dessas qualidades resultou em uma pessoa amiga, de convívio prazeroso e um maravilhoso exemplo para todos nós. Conheci Geraldo durante a realização do projeto “Espírito Santo Século 21 – geração do futuro capixaba”. O projeto foi concebido no final de 1985 e lançado oficialmente em dezembro do ano seguinte, uma arrojada iniciativa de Carlos Fernando Lindenberg Filho, diretor da Rede Gazeta. Durante os cinco anos que se seguiram o projeto foi realizado graças à parceria da Rede Gazeta com a Ufes, Geres, Bandes e Coplan.





Foi um projeto ousado. Seu objetivo era o de “mobilizar a sociedade capixaba e motivá-la a prestar sua contribuição cultural e técnica na discussão dos problemas do Espírito Santo e no encadeamento de soluções que mais atendam aos anseios da população”. Se dispunha a definir um planejamento estratégico de longo prazo para o Estado que valorizasse, na execução, “tudo o que concorra para aprofundar o debate e evitar o que possa restringi-lo às minorias ou à superfície”, como escreveu Lélio Rodrigues, convidado a elaborar o projeto inicial.