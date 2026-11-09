Dias de sorte em novembro: veja as datas mais favoráveis para cada signo

Você poderá encontrar boas oportunidades neste mês, principalmente na segunda metade de novembro. O dia 16, com a aproximação de Marte e Júpiter em Leão, estimulará a expansão, os estudos, as viagens e a coragem para experimentar algo diferente. O dia 22, com a entrada do Sol em Sagitário, iniciará um novo ciclo pessoal e trará mais destaque para questões de identidade, autoestima e projetos individuais.