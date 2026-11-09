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Empreendedorimo feminino

Empoderadonas: organização financeira e inovação em debate; veja como participar

Encontro será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 12:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 nov 2026 às 12:05
Veja um resumo do que rolou no EmpoderaDONAS Rodrigo Gavini

Organização financeira, inovação e empreendedorismo negro são alguns dos temas em debate no Empoderadonas, evento do Sebrae que ressalta o empoderamento feminino à frente dos negócios. O encontro será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.


As inscrições gratuitas seguem abertas e podem ser feitas pelo site oficial, onde também está disponível a programação completa. A expectativa do Sebrae é reunir mais de 8 mil mulheres para dois dias de conteúdo, conexões e oportunidades de negócios.


Entre as palestrantes confirmadas está a empresária, escritora e educadora financeira Nathalia Rodrigues, criadora da marca Nath Finanças. Conhecida por traduzir conceitos financeiros para uma linguagem simples e acessível, ela se apresentará no segundo dia do evento (19 de novembro), às 16h30, no palco Inspiradonas, com a palestra “Mulher, dona do seu dinheiro”.


Aos 28 anos, a jovem é administradora, escritora, palestrante, graduanda em Ciências Econômicas e pós-graduanda em Gestão Financeira. Ela também é fundadora da Nath Play, plataforma de educação financeira voltada a pessoas e empreendedores, com um trabalho que já impactou mais de 50 milhões de pessoas. 


O foco da sua atuação é aproximar a gestão financeira da realidade de quem precisa organizar as contas e tomar decisões conscientes — um conhecimento fundamental para mulheres que desejam transformar ideias em negócios sustentáveis e conquistar autonomia.


Na mesma data (19), às 15h, a empreendedora social Adriana Barbosa apresentará o painel “Case Feira Preta: Inovação, Identidade e Impacto”. A palestrante atua há mais de duas décadas conectando economia, cultura e empreendedorismo negro, promovendo a prosperidade econômica da população negra e a criação de oportunidades no Brasil, na América Latina e na diáspora africana.


Outro exemplo de sucesso que será apresentado no Empoderadonas é o de Andreza Maia, especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis. Sua palestra acontecerá no dia 18 de novembro, a partir das 13h. Com mais de dez anos de experiência em Recursos Humanos em grandes empresas no Brasil e no exterior, ela conduzirá discussões sobre inovação, diversidade, ESG, tecnologia e o futuro do trabalho. Tanto Adriana quanto Andreza se apresentarão no palco Inovadonas.


A atriz, roteirista e empreendedora Suzana Pires também participará do evento no dia 18 de novembro, às 18h50, no palco Inspiradonas. Com a palestra “A Dona da Sua História: Coragem em Cena”, a atriz proporá uma reflexão sobre a capacidade de cada mulher assumir o protagonismo da própria vida, abordando a autonomia financeira como parte da liberdade e as escolhas necessárias para construir a própria trajetória.


Para a gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, discutir protagonismo e autonomia é essencial para que mais mulheres reconheçam suas possibilidades e façam escolhas alinhadas aos seus objetivos.


“Conversas como essa inspiram outras mulheres a acreditarem em suas capacidades e a ocuparem os espaços que desejam. Quando uma mulher reconhece o valor da própria história e conduz suas escolhas com mais autonomia, ela encontra novas possibilidades para sua vida e sua atuação profissional”, afirma a executiva.


Em sua terceira edição, o Empoderadonas amplia seu alcance em 2026 e se posiciona como um movimento de abrangência nacional. A programação conta com mais de 120 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo e mais de dez ambientes dedicados a atividades e experiências.


No local, haverá também uma feira de negócios com a participação de mais de 150 expositoras, criando oportunidades para apresentação de marcas, parcerias e ampliação do networking. O evento é realizado pelo Sebrae/ES e pelo Sebrae Nacional, integrando as ações de incentivo ao empreendedorismo feminino e ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres.

SERVIÇO

EmpoderaDonas 2026

Data: 18 e 19 de novembro

Local: Centro de Convenções de Vitória (ES)

Público: aberto ao público geral

Inscrições: Site oficial do Empoderadonas

Programação: Link 


A entrada no evento estará sujeita à lotação do espaço e, para participar, será necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais

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