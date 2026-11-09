Empoderadonas: organização financeira e inovação em debate; veja como participar

Organização financeira, inovação e empreendedorismo negro são alguns dos temas em debate no Empoderadonas, evento do Sebrae que ressalta o empoderamento feminino à frente dos negócios. O encontro será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.





As inscrições gratuitas seguem abertas e podem ser feitas pelo site oficial, onde também está disponível a programação completa. A expectativa do Sebrae é reunir mais de 8 mil mulheres para dois dias de conteúdo, conexões e oportunidades de negócios.



Entre as palestrantes confirmadas está a empresária, escritora e educadora financeira Nathalia Rodrigues, criadora da marca Nath Finanças. Conhecida por traduzir conceitos financeiros para uma linguagem simples e acessível, ela se apresentará no segundo dia do evento (19 de novembro), às 16h30, no palco Inspiradonas, com a palestra “Mulher, dona do seu dinheiro”.





Aos 28 anos, a jovem é administradora, escritora, palestrante, graduanda em Ciências Econômicas e pós-graduanda em Gestão Financeira. Ela também é fundadora da Nath Play, plataforma de educação financeira voltada a pessoas e empreendedores, com um trabalho que já impactou mais de 50 milhões de pessoas.





O foco da sua atuação é aproximar a gestão financeira da realidade de quem precisa organizar as contas e tomar decisões conscientes — um conhecimento fundamental para mulheres que desejam transformar ideias em negócios sustentáveis e conquistar autonomia.





Na mesma data (19), às 15h, a empreendedora social Adriana Barbosa apresentará o painel “Case Feira Preta: Inovação, Identidade e Impacto”. A palestrante atua há mais de duas décadas conectando economia, cultura e empreendedorismo negro, promovendo a prosperidade econômica da população negra e a criação de oportunidades no Brasil, na América Latina e na diáspora africana.





Outro exemplo de sucesso que será apresentado no Empoderadonas é o de Andreza Maia, especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis. Sua palestra acontecerá no dia 18 de novembro, a partir das 13h. Com mais de dez anos de experiência em Recursos Humanos em grandes empresas no Brasil e no exterior, ela conduzirá discussões sobre inovação, diversidade, ESG, tecnologia e o futuro do trabalho. Tanto Adriana quanto Andreza se apresentarão no palco Inovadonas.





A atriz, roteirista e empreendedora Suzana Pires também participará do evento no dia 18 de novembro, às 18h50, no palco Inspiradonas. Com a palestra “A Dona da Sua História: Coragem em Cena”, a atriz proporá uma reflexão sobre a capacidade de cada mulher assumir o protagonismo da própria vida, abordando a autonomia financeira como parte da liberdade e as escolhas necessárias para construir a própria trajetória.





Para a gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, discutir protagonismo e autonomia é essencial para que mais mulheres reconheçam suas possibilidades e façam escolhas alinhadas aos seus objetivos.





“Conversas como essa inspiram outras mulheres a acreditarem em suas capacidades e a ocuparem os espaços que desejam. Quando uma mulher reconhece o valor da própria história e conduz suas escolhas com mais autonomia, ela encontra novas possibilidades para sua vida e sua atuação profissional”, afirma a executiva.





Em sua terceira edição, o Empoderadonas amplia seu alcance em 2026 e se posiciona como um movimento de abrangência nacional. A programação conta com mais de 120 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo e mais de dez ambientes dedicados a atividades e experiências.





No local, haverá também uma feira de negócios com a participação de mais de 150 expositoras, criando oportunidades para apresentação de marcas, parcerias e ampliação do networking. O evento é realizado pelo Sebrae/ES e pelo Sebrae Nacional, integrando as ações de incentivo ao empreendedorismo feminino e ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres.