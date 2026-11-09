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Insegurança

Jovem é agredida em tentativa de assalto em Viana; vídeo mostra desespero

A garota resiste ao ataque e acaba caindo na calçada. Mesmo no chão, ela é agredida pelo criminoso

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 12:37

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 nov 2026 às 12:37

Uma adolescente foi agredida durante uma tentativa de assalto no bairro Arlindo Ângelo Villaschi, em Viana, na manhã desta segunda-feira (9). Toda a ação criminosa e o desespero da jovem foram flagrados por uma câmera de segurança.  A idade da vítima não foi informada.


Nas imagens, a menina aparece correndo pela calçada na tentativa de fugir ao notar um homem descendo da garupa de uma motocicleta. O suspeito vai até a vítima e tenta arrancar os pertences dela. A garota resiste ao ataque e acaba caindo na calçada. Mesmo no chão, ela é agredida pelo criminoso.


Na gravação, é possível ouvir o desespero e os gritos de socorro da adolescente. Logo após a agressão, o homem corre de volta até a moto, onde o comparsa o aguardava, e os dois fogem juntos.


Questionada sobre o caso, a Polícia Militar informou que uma testemunha ligou para o 190. “Segundo o chamado, a adolescente resistiu segurando o celular e foi agredida. Após o fato, os suspeitos fugiram. A informação foi repassada para as equipes para uma possível abordagem. Ninguém foi detido”.


Já a Polícia Civil orientou que a vítima registre a ocorrência formalmente em uma delegacia ou pela internet, por meio do portal Delegacia Online.

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