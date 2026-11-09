Motociclista morre após bater em poste e placa em Presidente Kennedy

Um motociclista de 49 anos morreu na manhã desta segunda-feira (9) após bater contra um poste de iluminação e uma placa de sinalização na Avenida Orestes Baiense, no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal, mas ela não resistiu.





De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente não foram informadas. A Polícia Científica informou que, segundo dados da unidade hospitalar, a morte foi provocada por politraumatismo decorrente do acidente.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.