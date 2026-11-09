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Em Interlagos

Oscar Piastri ganha documento de identidade do Espírito Santo

Piloto da McLaren recebeu RG personalizada de torcedores brasileiros durante o fim de semana do GP de São Paulo

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 12:41

Redação

Redação

Publicado em 

09 nov 2026 às 12:41
Oscar Piastri, piloto da McLaren, ganha RG do Espírito Santo personalizado por fãs em Interlagos
Oscar Piastri, piloto da McLaren, ganha RG do Espírito Santo personalizado por fãs em Interlagos Reprodução

O piloto Oscar Piastri ganhou uma homenagem inusitada de torcedores brasileiros durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O australiano da McLaren recebeu um documento de identidade personalizado do Espírito Santo, com foto, assinatura e impressão digital.

Piastri reagiu com bom humor à surpresa e fez referência a Lewis Hamilton, que recebeu cidadania honorária brasileira em 2022. “Legal, obrigado! Sim, eu e Lewis, os brasileiros oficiais do grid”, brincou o australiano.

A homenagem a Hamilton foi concedida em reconhecimento à relação do heptacampeão mundial com o Brasil e à admiração dele por Ayrton Senna.


Já o documento entregue a Piastri foi uma criação dos fãs, sem validade oficial, mas que rendeu um momento descontraído entre o piloto e o público brasileiro.

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