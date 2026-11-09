Oscar Piastri ganha documento de identidade do Espírito Santo

O piloto Oscar Piastri ganhou uma homenagem inusitada de torcedores brasileiros durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O australiano da McLaren recebeu um documento de identidade personalizado do Espírito Santo, com foto, assinatura e impressão digital.



Piastri reagiu com bom humor à surpresa e fez referência a Lewis Hamilton, que recebeu cidadania honorária brasileira em 2022. “Legal, obrigado! Sim, eu e Lewis, os brasileiros oficiais do grid”, brincou o australiano.



A homenagem a Hamilton foi concedida em reconhecimento à relação do heptacampeão mundial com o Brasil e à admiração dele por Ayrton Senna.





Já o documento entregue a Piastri foi uma criação dos fãs, sem validade oficial, mas que rendeu um momento descontraído entre o piloto e o público brasileiro.