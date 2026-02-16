Jovem é morto a tiros dentro de bar em Linhares

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros no bairro Humaitá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado caído no chão, ao lado de um bar, sem vida. O nome dele não foi divulgado. O suspeito de ter cometido o crime é o primo da companheira da vítima.

A companheira contou à PM que o casal estava em um bar quando o suspeito se aproximou e passou a fazer ameaças, dizendo que o jovem estaria tentando assumir o comando do tráfico de drogas na região. Logo após, o homem atirou várias vezes contra a vítima. Ainda segundo a mulher, o jovem não possuía envolvimento com drogas. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares.