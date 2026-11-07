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Violência

Adolescente de 16 anos é morto a tiros em conjunto habitacional em Linhares

Samu/192 constatou a morte da vítima, identificada como John Lennon Alves do Nascimento Guilhermino, no local do crime

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 10:20

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

07 nov 2026 às 10:20
Adolescente de 16 anos é morto a tiros em conjunto habitacional em Linhares
Adolescente de 16 anos é morto a tiros em conjunto habitacional em Linhares Leitor A Gazeta | Divulgação/Prefeitura de Linhares

Um adolescente de 16 anos identificado como John Lennon Alves do Nascimento Guilhermino foi morto a tiros no Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (6), por volta das 22h30, na avenida Antônio Oliveira da Silva.


Segundo a Guarda Civil Municipal, equipes realizavam patrulhamento de rotina na região quando receberam informações do homicídio. No local do crime, os guardas encontraram o jovem caído no chão, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do peito.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou a morte ainda no local. A Polícia Militar, que também atuou na ocorrência, questionou pessoas que estavam nas proximidades sobre a dinâmica do crime e possíveis suspeitos, mas ninguém sabia das informações.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.

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