Adolescente de 16 anos é morto a tiros em conjunto habitacional em Linhares

Um adolescente de 16 anos identificado como John Lennon Alves do Nascimento Guilhermino foi morto a tiros no Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (6), por volta das 22h30, na avenida Antônio Oliveira da Silva.





Segundo a Guarda Civil Municipal, equipes realizavam patrulhamento de rotina na região quando receberam informações do homicídio. No local do crime, os guardas encontraram o jovem caído no chão, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do peito.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou a morte ainda no local. A Polícia Militar, que também atuou na ocorrência, questionou pessoas que estavam nas proximidades sobre a dinâmica do crime e possíveis suspeitos, mas ninguém sabia das informações.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.