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Felca nega ter forçado choro em vídeo sobre fobia social após polêmica com roteiro

Ele explicou que gravações ocorreram em dias diferentes e que não conseguiu reproduzir a emoção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 10:08

Felca durante seu quadro no Fantástico
Felca durante seu quadro no Fantástico Lucas Seixas/Lucas Seixas/Globo
O influenciador Felca, 28, usou as redes sociais para explicar por que incluiu orientações como "chorar aqui" e "desabar no choro" no roteiro de um vídeo em que relata suas dificuldades com a fobia social. As anotações, divulgadas pelo próprio youtuber na segunda-feira (2), provocaram críticas de internautas, que questionaram a espontaneidade de seu relato.
Nos stories do Instagram, Felca afirmou que o vídeo foi gravado ao longo de vários dias e que as marcações serviam para ajudá-lo a retomar a gravação de onde havia parado, sem comprometer a continuidade das cenas.
Para explicar, ele mostrou um trecho em que aparece chorando e contou que precisou interromper o trabalho naquele momento. "Daí eu finalizo a gravação e anoto no roteiro 'chorar aqui' para não ter erro de continuidade, porque, se você for ver aqui [na pasta de vídeos], eu volto dois dias depois para a próxima gravação", disse.
O influenciador também afirmou que não conseguiu reproduzir a emoção quando voltou a gravar. "Só que não consegui chorar, porque não sou o Al Pacino para chorar a hora que eu quiser. Seguiu o roteiro e você viu que eu nem choro", explicou.
Segundo Felca, as indicações eram apenas lembretes pessoais. Entre os trechos que circularam nas redes estavam "levantar foto e desabar no choro", "chorar aqui" e "silêncio de 20 segundos". Após a repercussão negativa, ele apagou as anotações que havia compartilhado.
No vídeo que deu origem à polêmica, o youtuber falou sobre saúde mental, experiências de bullying e os obstáculos que enfrenta em situações sociais. O relato também recebeu críticas de internautas que esperavam um posicionamento político do influenciador.

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