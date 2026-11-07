Leonardo é o grande vencedor da segunda temporada do reality culinário “Que Apetite!”

O cozinheiro Leonardo dos Santos foi o grande vencedor da segunda temporada do reality show culinário “Que Apetite!”, da TV Gazeta. A final, exibida neste sábado (7), teve como cenário a cozinha do Bistrô Saldanha, no Centro de Vitória, onde ele disputou o título com Victor Bitencourt. Os finalistas tiveram 1h30 para preparar os pratos que seriam avaliados pelos jurados.





Na última prova do reality, os participantes precisaram preparar um prato principal e uma sobremesa, reproduzindo cada um deles em três porções para que os jurados Murilo Góes, Harum Katharian e Júlia Faria pudessem avaliar.





Ao descrever sua trajetória no programa, Leonardo afirma que foi uma mistura de sentimentos e que, mais do que uma competição, foi um desafio contra os seus próprios limites: “A minha participação foi uma montanha de emoções e um teste a cada programa, em que eu tinha que ter técnicas, controle e saber lidar com a pressão. Cada prova me obrigou a estudar mais, errar, corrigir e evoluir como cozinheiro em uma velocidade que levaria anos na rotina de uma cozinha tradicional."





Natural de Camacã, município no Sul da Bahia, o cozinheiro chegou ao Espírito Santo em 2023 e, desde então, atuou como sous-chef e personal chef em restaurantes. “Essa vitória não é apenas sobre cozinhar bem sob pressão, ela é a prova viva de que a minha fé no meu trabalho e a minha resiliência são maiores do que qualquer obstáculo ou dúvida alheia. Esse troféu pertence a cada 'não' que recebi e que transformei em combustível para chegar até aqui”, declara.





Além do título, Leonardo destaca que a participação no reality representou uma transformação na forma como enxerga a gastronomia. Entre os aprendizados, ele pontua a importância da simplicidade na execução dos pratos e da construção de uma identidade própria na cozinha, em vez de apenas reproduzir técnicas e criações de outros profissionais.





Com o fim da segunda temporada do “Que Apetite!”, Leonardo já planeja os próximos passos após a conquista. O cozinheiro pretende investir o prêmio de R$ 30 mil na área gastronômica, fortalecendo seu próprio negócio e buscando multiplicar o valor recebido.





Ele também quer aproveitar a visibilidade conquistada no programa para incentivar outros profissionais a acreditarem no próprio potencial e investirem em suas carreiras. Para ele, a experiência foi além da vitória e abriu novas perspectivas para seu futuro na gastronomia.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.