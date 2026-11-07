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Leonardo é o grande vencedor da segunda temporada do reality culinário “Que Apetite!”

Cozinheiro disputou a final do reality com Victor Bitencourt, exibida neste sábado (7), na cozinha do Bistrô Saldanha, no Centro de Vitória
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 09:10

O cozinheiro Leonardo dos Santos, natural do Sul da Bahia, foi o grande vencedor do reality show culinário "Que Apetite!" Reprodução | TV Gazeta

O cozinheiro Leonardo dos Santos foi o grande vencedor da segunda temporada do reality show culinário “Que Apetite!”, da TV Gazeta. A final, exibida neste sábado (7), teve como cenário a cozinha do Bistrô Saldanha, no Centro de Vitória, onde ele disputou o título com Victor Bitencourt. Os finalistas tiveram 1h30 para preparar os pratos que seriam avaliados pelos jurados.


Na última prova do reality, os participantes precisaram preparar um prato principal e uma sobremesa, reproduzindo cada um deles em três porções para que os jurados Murilo Góes, Harum Katharian e Júlia Faria pudessem avaliar. 


Ao descrever sua trajetória no programa, Leonardo afirma que foi uma mistura de sentimentos e que, mais do que uma competição, foi um desafio contra os seus próprios limites: “A minha participação foi uma montanha de emoções e um teste a cada programa, em que eu tinha que ter técnicas, controle e saber lidar com a pressão. Cada prova me obrigou a estudar mais, errar, corrigir e evoluir como cozinheiro em uma velocidade que levaria anos na rotina de uma cozinha tradicional." 


Natural de Camacã, município no Sul da Bahia, o cozinheiro chegou ao Espírito Santo em 2023 e, desde então, atuou como sous-chef e personal chef em restaurantes. “Essa vitória não é apenas sobre cozinhar bem sob pressão, ela é a prova viva de que a minha fé no meu trabalho e a minha resiliência são maiores do que qualquer obstáculo ou dúvida alheia. Esse troféu pertence a cada 'não' que recebi e que transformei em combustível para chegar até aqui”, declara. 


Além do título, Leonardo destaca que a participação no reality representou uma transformação na forma como enxerga a gastronomia. Entre os aprendizados, ele pontua a importância da simplicidade na execução dos pratos e da construção de uma identidade própria na cozinha, em vez de apenas reproduzir técnicas e criações de outros profissionais. 


Com o fim da segunda temporada do “Que Apetite!”, Leonardo já planeja os próximos passos após a conquista. O cozinheiro pretende investir o prêmio de R$ 30 mil na área gastronômica, fortalecendo seu próprio negócio e buscando multiplicar o valor recebido.


Ele também quer aproveitar a visibilidade conquistada no programa para incentivar outros profissionais a acreditarem no próprio potencial e investirem em suas carreiras. Para ele, a experiência foi além da vitória e abriu novas perspectivas para seu futuro na gastronomia.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury. 

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