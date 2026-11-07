Fest Gastronomia 2026 abre com festa de premiação do HZ Gastrô no Shopping Vitória; veja fotos

Em novo palco, na Arena do Shopping Vitória, o Fest Gastronomia, o maior festival de gastronomia do ES, abriu sua programação nesta sexta-feira (06), com a cerimônia do Prêmio HZ Gastrô (confira a lista completa aqui). A festa reuniu os vencedores da edição 2026 da premiação.



O Bigode, do Bar do Bigode, recebeu a homenagem de Personalidade Gastronômica de 2026, foi representado pela sua família.





O evento contou com a presença de importantes representantes do poder público e privado, entre eles o secretário de Estado de Turismo, Luciano Machado, o representante da Aderes, Cleber Guerra, o secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Luciano Forrechi, a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, a gerente comercial da ES Gás, Marisa Silvestre, e o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES Leo Davel.



Os convidados foram recebidos pelo gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo; pela editoria de Gastronomia do HZ, Evelize Calmon, e pelos gerentes comerciais da Gazeta, Carol Lima e Giliard Ferreira.



Em clima de "sextou" a banda Picnic Dogs e Nano Vianna animaram a plateia no Palco Principal. Já no Palco Gastrô, o show ficou por conta de Marcos Bifão.





O festival reúne restaurantes da Grande Vitória, atrações musicais, DJs, aulas-show, atividades para crianças e experiências gastronômicas até domingo (08), na arena do SV.



Confira quem prestigiou a abertura da festa na galeria de Mônica Zorzanelli.