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Renata Rasseli

Fest Gastronomia 2026 abre com festa de premiação do HZ Gastrô no Shopping Vitória; veja fotos

O maior evento de gastronomia do ES segue até domingo (08), na Arena SV, reunindo restaurantes da Grande Vitória, atrações musicais, DJs, aulas-show, atividades para crianças e experiências gastronômicas

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 08:20

Publicado em 

07 nov 2026 às 08:20
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Bruno Araújo, Leticia Dalvi, Leo Davel e Giliard Ferreira
O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta Bruno Araújo, a gerente de Marketing do Shopping Vitória Leticia Dalvi, o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES Leo Davel e o gerente comercial da Rede Gazeta Giliard Ferreira: na abertura do Fest Gastronomia 2026, nesta sexta-feira (06), na Arena SV. Mônica Zorzanelli

Em novo palco, na Arena do Shopping Vitória, o Fest Gastronomia, o maior festival de gastronomia do ES,  abriu sua programação nesta sexta-feira (06), com a cerimônia do Prêmio HZ Gastrô (confira a lista completa aqui). A festa reuniu os vencedores da edição 2026 da premiação.

O Bigode, do Bar do Bigode, recebeu a homenagem de Personalidade Gastronômica de 2026, foi representado pela sua família.


O evento contou com a presença de importantes representantes do poder público e privado, entre eles o secretário de Estado de Turismo, Luciano Machado, o representante da Aderes, Cleber Guerra, o secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Luciano Forrechi, a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, a gerente comercial da ES Gás, Marisa Silvestre, e o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES Leo Davel. 

Os convidados foram recebidos pelo gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo; pela editoria de Gastronomia do HZ, Evelize Calmon, e pelos gerentes comerciais da Gazeta, Carol Lima e Giliard Ferreira. 

Em clima de "sextou" a banda Picnic Dogs e Nano Vianna animaram a plateia no Palco Principal. Já no Palco Gastrô, o show ficou por conta de Marcos Bifão.


O festival reúne restaurantes da Grande Vitória, atrações musicais, DJs, aulas-show, atividades para crianças e experiências gastronômicas até domingo (08), na arena do SV. 

Confira quem prestigiou a abertura da festa na galeria de Mônica Zorzanelli. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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