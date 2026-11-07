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Mês de conscientização

Novembro Azul: PSA alterado significa câncer de próstata? Entenda

O exame de PSA é feito por meio de uma amostra de sangue e mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 08:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

07 nov 2026 às 08:00
Homem no médico
A idade é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata shutterstock

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, desconsiderados os tumores de pele não melanoma. E, infelizmente, ainda há tabu e desinformação quando o assunto é diagnóstico. “Muitos homens fazem o exame de PSA e acreditam que por meio dele já é possível identificar algo. A investigação não se resume a um exame de sangue ou a uma rotina igual para todos os homens. A idade, o histórico familiar, os fatores de risco e a avaliação clínica são elementos importantes para definir a necessidade de exames”, alerta o urologista Ruimário Coelho.


O tema ganha destaque durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as estimativas para o triênio 2026–2028 apontam o câncer de próstata como o tipo mais frequente entre os homens, excluídos os tumores de pele não melanoma. 


“A doença exige atenção porque, nas fases iniciais, pode evoluir sem apresentar sintomas. Por isso, é fundamental que os homens - assim como as mulheres frequentam com regularidade um ou uma ginecologista - passem a frequentar mais o médico, de uma forma geral. O acompanhamento é essencial para um bom resultado no tratameto não só do câncer de próstata, mas de todas as doenças”, ressalta o urologista.

PSA é uma das etapas

O exame de PSA (antígeno prostático específico) é feito por meio de uma amostra de sangue e mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata. Alterações nesses níveis podem indicar a necessidade de investigação, mas não significam necessariamente a presença de câncer. O PSA também pode aumentar em situações benignas, como o crescimento da próstata e processos inflamatórios. Um exame de PSA alterado não significa automaticamente câncer de próstata.


“Muitos pacientes fazem o exame e já acham que estão com problema. O crescimento da próstata também pode ser outro indicativo. Por isso, a interpretação dos resultados deve sempre ser feita por um médico, considerando o conjunto de informações clínicas de cada paciente”, explica o médico.


O exame de toque retal, por sua vez, permite ao médico avaliar características da glândula que não são identificadas apenas pela dosagem do PSA. Dependendo dos resultados e da avaliação clínica, podem ser solicitados exames complementares, como a ressonância magnética, e, quando houver indicação, a biópsia, que permite confirmar o diagnóstico.


Para o urologista Ricardo Brandina, do Hospital Evangélico de Londrina e professor adjunto do Departamento de Urologia da PUCPR, um dos principais erros é transformar o resultado laboratorial em uma resposta definitiva. “O PSA é uma peça importante da investigação, mas não é um exame capaz de dizer sozinho se o paciente tem ou não câncer. A interpretação precisa considerar idade, histórico familiar, exame físico, comportamento do marcador ao longo do tempo e, quando indicado, exames de imagem”, explica.


O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Isso significa que alterações na glândula podem modificar sua concentração no sangue sem que necessariamente exista um tumor. Hiperplasia prostática benigna, inflamações e outros fatores podem elevar o marcador. Da mesma forma, valores mais baixos não excluem completamente a possibilidade de doença.


“Quando o paciente olha apenas para a palavra ‘normal’ no resultado, pode interpretar aquilo como uma garantia para os próximos anos. Na prática, o médico precisa entender o contexto daquele número. Um PSA que sobe progressivamente, ainda que continue dentro de determinada faixa de referência, pode merecer uma avaliação diferente de um valor estável”, afirma Ricardo Brandina.

Fatores de risco
A idade é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. O risco também é maior entre homens com parentes de primeiro grau que tiveram a doença, especialmente quando o diagnóstico ocorreu em idade mais jovem, e entre homens negros.

“Tudo isso deve ser considerado. Essas diferenças mostram a importância de conhecer o histórico familiar do paciente, assim como o momento adequado para avaliar a necessidade de exames. Não existe uma recomendação única, cada caso é um caso”, diz Ruimário Coelho.

Além disso, para aqueles que não frequentam o médico com tanta regularidade, outros fatores devem ser observados. “Muitas vezes não há sintomas, por isso, é importante observar fatores como dificuldade para urinar, redução da força do jato urinário, aumento da frequência urinária, inclusive durante a noite, e presença de sangue na urina. Esses sinais também podem estar relacionados a condições benignas, mas precisam ser avaliados”, alerta.

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