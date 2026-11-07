Novembro Azul: PSA alterado significa câncer de próstata? Entenda

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, desconsiderados os tumores de pele não melanoma. E, infelizmente, ainda há tabu e desinformação quando o assunto é diagnóstico. “Muitos homens fazem o exame de PSA e acreditam que por meio dele já é possível identificar algo. A investigação não se resume a um exame de sangue ou a uma rotina igual para todos os homens. A idade, o histórico familiar, os fatores de risco e a avaliação clínica são elementos importantes para definir a necessidade de exames”, alerta o urologista Ruimário Coelho.





O tema ganha destaque durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as estimativas para o triênio 2026–2028 apontam o câncer de próstata como o tipo mais frequente entre os homens, excluídos os tumores de pele não melanoma.





“A doença exige atenção porque, nas fases iniciais, pode evoluir sem apresentar sintomas. Por isso, é fundamental que os homens - assim como as mulheres frequentam com regularidade um ou uma ginecologista - passem a frequentar mais o médico, de uma forma geral. O acompanhamento é essencial para um bom resultado no tratameto não só do câncer de próstata, mas de todas as doenças”, ressalta o urologista.