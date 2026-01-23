PSA alto é câncer? Entenda o que é e quais as causas de um exame alterado

Os valores de referência de PSA
Os valores de referência de PSA variam de acordo com a idade, sendo os valores da Sociedade Brasileira de Urologia:
40-49 anos: até 2,5 ng/mL
50-59 anos: até 3,5 ng/mL
60-69 anos: até 4,5 ng/mL
70 anos ou mais: até 6.5 ng/mL
"Entretanto na prática clínica, o valor de 4 ng/mL é um limite comum, mas não absoluto, sendo que um valor acima disso requer avaliação, especialmente se houver toque retal alterado ou elevação rápida", diz Guilherme Abib.
As causas são divididas em três categorias principais:
1. Condições Médicas
Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): o aumento natural da próstata com o envelhecimento. Mais tecido prostático produz mais PSA naturalmente.
Prostatite: inflamação da glândula, geralmente causada por infecções bacterianas. Pode elevar o PSA de forma brusca e temporária.
Infecção Urinária (ITU): a inflamação na uretra ou bexiga pode afetar a próstata por proximidade, elevando o marcador.
Retenção Urinária Aguda: a pressão causada pela incapacidade de urinar estressa a glândula.
Câncer de Próstata: células malignas produzem PSA em maior quantidade e rompem a arquitetura da glândula, elevando os níveis no sangue.
2. Estímulos Mecânicos e Atividades (Temporários)
Certas atividades podem "massagear" ou traumatizar a próstata, causando um aumento falso no exame se realizadas nos dias anteriores à coleta.
Ejaculação: recomenda-se abstinência de 48 a 72 horas antes do exame.
Atividades físicas específicas: andar de bicicleta, moto ou a cavalo (equitação).
Exames médicos: toque retal, colonoscopia, cistoscopia ou biópsia recente.
3. Outros Fatores
Idade: os níveis de referência sobem naturalmente conforme o homem envelhece.
Medicamentos: alguns remédios para calvície ou para a própria próstata (como a finasterida) podem mascarar o PSA, reduzindo-o pela metade e exigindo ajuste na interpretação médica.