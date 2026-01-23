PSA alto é câncer? Entenda o que é e quais as causas de um exame alterado

1. Condições Médicas

Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): o aumento natural da próstata com o envelhecimento. Mais tecido prostático produz mais PSA naturalmente.

Prostatite: inflamação da glândula, geralmente causada por infecções bacterianas. Pode elevar o PSA de forma brusca e temporária.

Infecção Urinária (ITU): a inflamação na uretra ou bexiga pode afetar a próstata por proximidade, elevando o marcador.

⁠Retenção Urinária Aguda: a pressão causada pela incapacidade de urinar estressa a glândula.

⁠Câncer de Próstata: células malignas produzem PSA em maior quantidade e rompem a arquitetura da glândula, elevando os níveis no sangue.

2. Estímulos Mecânicos e Atividades (Temporários)

Certas atividades podem "massagear" ou traumatizar a próstata, causando um aumento falso no exame se realizadas nos dias anteriores à coleta.

Ejaculação: recomenda-se abstinência de 48 a 72 horas antes do exame.

Atividades físicas específicas: andar de bicicleta, moto ou a cavalo (equitação).

Exames médicos: toque retal, colonoscopia, cistoscopia ou biópsia recente.

3. Outros Fatores

Idade: os níveis de referência sobem naturalmente conforme o homem envelhece.

⁠Medicamentos: alguns remédios para calvície ou para a própria próstata (como a finasterida) podem mascarar o PSA, reduzindo-o pela metade e exigindo ajuste na interpretação médica.