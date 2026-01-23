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Exame de rotina

PSA alto é câncer? Entenda o que é e quais as causas de um exame alterado

O PSA é considerado um dos principais marcadores utilizados para avaliar a saúde da próstata

Publicado em 23 de Janeiro de 2026 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 jan 2026 às 09:01
Idoso
O PSA alto costuma acender um sinal de alerta em exames de rotina, principalmente entre homens a partir da meia-idade Crédito: Shutterstock/ PeopleImages
O Antígeno Prostático Específico (PSA) é uma proteína produzida pela próstata, liberada no sêmen e também encontrada em pequenas quantidades no sangue. O médico urologista Guilherme Abib diz que o exame de PSA mede essa substância para auxiliar no rastreamento e diagnóstico de problemas na próstata, como hiperplasia benigna (aumento) e o câncer, embora um nível elevado não signifique automaticamente o tumor, sendo necessária avaliação médica para interpretar os resultados.
Ter o PSA alto costuma acender um sinal de alerta em exames de rotina, principalmente entre homens a partir da meia-idade. O médico diz que o PSA alto significa que a próstata está liberando mais dessa proteína no sangue, o que pode indicar problemas como inflamação, crescimento benigno (HPB) ou câncer de próstata, sendo um sinal de alerta para investigação médica.

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"Mas não é um diagnóstico definitivo de câncer, exigindo exames adicionais como toque retal e ressonância magnética para elucidação. A referência no valor do PSA depende de alguns fatores, principalmente a idade e a variação entre os resultados anuais".

Os valores de referência de PSA

Os valores de referência de PSA variam de acordo com a idade, sendo os valores da Sociedade Brasileira de Urologia:

40-49 anos: até 2,5 ng/mL

 50-59 anos: até 3,5 ng/mL

60-69 anos: até 4,5 ng/mL

70 anos ou mais: até 6.5 ng/mL

"Entretanto na prática clínica, o valor de 4 ng/mL é um limite comum, mas não absoluto, sendo que um valor acima disso requer avaliação, especialmente se houver toque retal alterado ou elevação rápida", diz Guilherme Abib. 

O urologista Carlos Chagas, da Rede Meridional, diz que o PSA é geralmente considerado alto quando ultrapassa os 4,0 ng/mL, que é o valor de referência padrão utilizado na maioria dos laboratórios. "No entanto, os médicos utilizam critérios mais refinados para determinar se um valor é preocupante, baseando-se na idade do paciente e no histórico clínico e nos exames anteriores".
Ter o PSA alto significa que há um extravasamento aumentado dessa proteína para o sangue, o que indica que a próstata sofreu algum tipo de agressão ou estresse. "Embora gere preocupação, o PSA é um marcador de saúde da glândula, e não um teste exclusivo para câncer", diz o médico.
Carlos Chagas ressalta que o PSA alto em si não causa sintomas, pois é apenas um marcador medido no sangue. "No entanto, a causa subjacente que elevou o PSA (como inflamação ou crescimento da próstata) costuma vir acompanhada de sinais de alerta. Os urologistas destacam que muitos homens com PSA elevado são assintomáticos, o que reforça a importância dos exames de rotina".

As causas são divididas em três categorias principais:

1. Condições Médicas

Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): o aumento natural da próstata com o envelhecimento. Mais tecido prostático produz mais PSA naturalmente.

Prostatite: inflamação da glândula, geralmente causada por infecções bacterianas. Pode elevar o PSA de forma brusca e temporária. 

Infecção Urinária (ITU): a inflamação na uretra ou bexiga pode afetar a próstata por proximidade, elevando o marcador.

⁠Retenção Urinária Aguda: a pressão causada pela incapacidade de urinar estressa a glândula. 

⁠Câncer de Próstata: células malignas produzem PSA em maior quantidade e rompem a arquitetura da glândula, elevando os níveis no sangue. 

 2. Estímulos Mecânicos e Atividades (Temporários) 

Certas atividades podem "massagear" ou traumatizar a próstata, causando um aumento falso no exame se realizadas nos dias anteriores à coleta.

Ejaculação: recomenda-se abstinência de 48 a 72 horas antes do exame. 

Atividades físicas específicas: andar de bicicleta, moto ou a cavalo (equitação). 

Exames médicos: toque retal, colonoscopia, cistoscopia ou biópsia recente. 

 3. Outros Fatores

Idade: os níveis de referência sobem naturalmente conforme o homem envelhece. 

⁠Medicamentos: alguns remédios para calvície ou para a própria próstata (como a finasterida) podem mascarar o PSA, reduzindo-o pela metade e exigindo ajuste na interpretação médica.

Os riscos clínicos associados variam conforme o nível dessa elevação e a causa subjacente. "Do ponto de vista clínico, o PSA alto é monitorado não como uma doença, mas como um indicador de riscos significativos que exigem investigação para evitar complicações irreversíveis", diz Carlos Chagas.
Ignorar o PSA elevado é considerado clinicamente perigoso, pois o exame é frequentemente o único alerta para doenças que se desenvolvem de forma silenciosa. "O maior risco é a perda da janela de cura. O câncer de próstata em estágio inicial raramente apresenta sintomas", finaliza.

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