Internado

O que é gastroenterite infecciosa? Entenda doença que fez Xanddy ser internado

Os sintomas da doença incluem diarreia, vômitos, náuseas e dores abdominais, podendo levar à desidratação em casos graves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:58

Xanddy Harmonia foi internado às pressas por conta de uma gastroenterite infecciosa Crédito: Reprodução @Xanddy

O cantor Xanddy Harmonia foi internado na última segunda-feira, em um hospital de Salvador, após apresentar um mal-estar súbito que foi diagnosticado como gastroenterite de origem infecciosa. Com show marcado, no Rio de Janeiro, ele precisou ser substituído pelo cantor Belo.

Nesta terça-feira (20), em um vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou que a situação foi apenas um "susto", mas que também serve de alerta para a atenção com a saúde. "Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do hospital. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar", afirmou.

A gastroenterite é uma inflamação que compromete o revestimento do estômago, intestino delgado e intestino grosso. Sua transmissão ocorre, muitas vezes, por ingestão de água e alimentos contaminados, demostrando a precariedade no saneamento básico brasileiro. A gastroenterite infecciosa é uma inflamação que atinge o estômago e os intestinos. Ela ocorre quando o organismo é invadido por micro-organismos nocivos, como vírus, bactérias ou parasitas. "A condição resulta, principalmente, da infecção por vírus, bactérias ou parasitas, além de contato com toxinas químicas presentes em alimentos ou água contaminados", explica a gastroenterologista Ozília Darós, da Unimed Sul Capixaba.

O gastropediatra Victor Batitucci, da Bluzz Saúde, diz que a gastroenterite infecciosa é causada principalmente por vírus, como rotavírus e norovírus (mais comuns), mas podendo ser causado por outros vírus, bactérias e parasitas. "A transmissão é via oral-fecal, direta ou indiretamente, isto é, pelo consumo de água ou alimentos contaminados, ou pelo contato com mãos, objetos ou superfícies contaminadas".

Sintomas da doença Diarreia com ou sem sangue Náuseas Vômitos Dor ou cólica abdominal Febre • Falta de apetite Mal-estar Cansaço



O médico diz que o mais importante é manter boa hidratação e repouso. "Se os sintomas forem intensos, persistirem por mais de dois ou três dias, ou se houver febre alta, vômitos recorrentes, sangue nas fezes ou sinais de desidratação, é fundamental procurar atendimento médico", diz Victor Batitucci.

Ozília Darós conta que o manejo correto foca no alívio dos sintomas, reidratação e medidas de suporte, além de ações preventivas para evitar complicações e novas infecções. "Para prevenção, é essencial praticar boa higiene, lavar as mãos frequentemente e consumir alimentos e água de forma segura".



Internação

Embora muitos casos sejam leves e tratados em casa, a internação ocorre quando há risco de desidratação grave ou quando o paciente não consegue reter líquidos e medicamentos por via oral devido aos vômitos

A doença pode ocorrer em qualquer época do ano, porém, com a elevação das temperaturas, o quadro pode ser mais grave, já que é comum transpirar mais, o que aumenta o risco de desidratação. "A desidratação ocorre em casos mais graves nos grupos mais vulneráveis como crianças pequenas, grávidas e pessoas com imunidade baixa, exigindo atenção especial nesses casos", diz a médica.

Manter a hidratação é essencial durante o tratamento. Consumir água, chás sem cafeína, água de coco e soluções de reidratação oral (SRO) repõe líquidos e eletrólitos perdidos. "Em casos graves, como desidratação severa em crianças ou idosos, a reidratação intravenosa pode ser necessária", diz Ozília Darós.

A gastroenterologista ressalta que repousar reduz a sensação de cansaço causada pela condição. Além disso, o recomendado é ingerir bastante líquido e consumir alimentos de fácil digestão e baixa em fibras, devendo ser consumidos vegetais cozidos, frutas sem casca, arroz e pão brancos. Além disso, também deve-se optar por alimentos proteicos baixos em gordura como frango sem pele, peixe, ovo e tofu. "Esses alimentos ajudam a aliviar os sintomas e facilitar a digestão durante a recuperação". O ideal é evitar alimentos gordurosos e bebidas com cafeína ou álcool é importante para prevenir sintomas adicionais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta