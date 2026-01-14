Entenda

Juliano Floss diz que faz xixi sentado para prevenir o câncer de próstata; faz sentido?

O participante afirmou que costuma urinar sentado e associou o hábito à prevenção do câncer de próstata, doença que é a mais incidente entre homens no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:59

O influenciador Juliano Floss afirmou que costuma urinar sentado Crédito: Repordução @Julianofloss

Uma declaração feita no Big Brother Brasil 26 trouxe para o centro do debate um tema recorrente em consultórios, mas pouco discutido com base científica fora deles. Durante uma conversa no programa, o influenciador Juliano Floss afirmou que costuma urinar sentado e associou o hábito à prevenção do câncer de próstata, doença que é a mais incidente entre homens no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma.

"Alguém falou que tem um câncer, acho que de próstata, que o homem desenvolve porque força um músculo toda vez que vai fazer xixi de pé. Quando a gente está sentado, é mais relaxante", disse durante sua participação no programa.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país registra mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano, com maior incidência a partir dos 60 anos. Apesar da alta prevalência, especialistas alertam que informações incorretas sobre fatores de risco e prevenção ainda circulam com frequência, especialmente quando ganham visibilidade em redes sociais e programas de grande audiência.

De acordo com o oncologista Denis Jardim, da Oncoclínicas, não há qualquer evidência científica que relacione a posição ao urinar com a prevenção do câncer de próstata. “Não há nenhum tipo de estudo, nem retrospectivo, nem de associação, ou em modelo animal, de que isso tenha qualquer associação sobre a carcinogênese, a origem do câncer de próstata”.

A confusão entre o hábito e a prevenção da doença pode surgir a partir de observações clínicas ligadas ao funcionamento do trato urinário inferior, especialmente em homens que já apresentam sintomas prostáticos, condição que também se torna mais frequente com o envelhecimento.

Estima-se que mais de 50% dos homens acima dos 60 anos apresentem algum grau de hiperplasia prostática benigna, condição caracterizada pelo aumento do volume da próstata e por sintomas como jato urinário fraco, esforço para urinar e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

“Eventualmente o que se pode afirmar é que urinar sentado pode ter alguma reflexão em parâmetros de fluxo urinário. Às vezes, reduzindo um pouco do volume residual de urina na bexiga, melhorando um outro sintoma do trato urinário e, talvez, isso com alguma importância em pacientes com hiperplasia benigna da próstata, que já possuem sintomas do trato urinário”.

Nesses casos, a posição sentada pode facilitar o relaxamento da musculatura pélvica e favorecer um esvaziamento mais eficiente da bexiga. No entanto, esse efeito é funcional e mecânico, sem qualquer impacto comprovado sobre o risco de câncer. “Então, seria uma associação predominantemente mecânica entre a posição sentada de urinar e melhorar o fluxo urinário, mas sem qualquer relação sobre a carcinogênese, ou seja, a transformação de uma célula normal em câncer de próstata”, explica.

Especialistas reforçam que a prevenção do câncer de próstata está associada a fatores bem estabelecidos, como acompanhamento urológico regular, avaliação individual de risco, histórico familiar e atenção aos sintomas urinários persistentes.

