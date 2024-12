Mês de conscientização

Veja quais são os primeiros sinais do câncer de próstata

No Brasil, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, com uma estimativa de mais de 71 mil novos casos previstos para 2024

O câncer de próstata, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas. (Shutterstock)

A campanha global de conscientização Novembro Azul destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata para reduzir as elevadas taxas de mortalidade associadas à doença. No Brasil, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, com uma estimativa de mais de 71 mil novos casos previstos para 2024, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Além disso, a doença causa cerca de 15 mil mortes anuais.

“O câncer de próstata, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas, o que torna essencial que os homens realizem exames regulares”, alerta o urologista Carlos Alberto Ferreira Chagas, da Kora Saúde. Quando detectado precocemente, as chances de cura podem chegar a 90%.

Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite). Na fase avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.

No entanto, as oncologistas alertam que o câncer de próstata é uma doença silenciosa, que geralmente não apresenta sintomas em sua fase inicial. “Quando eles surgem, podem ser confundidos com outras condições, como infecção urinária ou hiperplasia benigna da próstata”, afirma a oncologista Juliana Alvarenga.

Por isso, é fundamental que a regularidade dos exames seja mantida. “Existe uma alta chance de cura quando identificamos o câncer de próstata precocemente. Trabalhando medidas de prevenção e detecção ágil dessa neoplasia, conseguimos garantir mais qualidade de vida e bem-estar aos homens”, diz a oncologista Caroline Secatto.

Segundo o urologista Leonardo Lins, da clínica Atma Soma, um dos fatores que contribuem para o avanço do câncer de próstata é a falta de atenção dos homens com a própria saúde. No entanto, aos poucos, essa realidade está mudando. "Comparado às gerações anteriores, hoje vemos uma maior conscientização sobre o autocuidado, a importância de exames regulares e visitas ao urologista. Ainda assim, muitos homens sentem-se desconfortáveis com a rotina de rastreamento da doença, especialmente o exame de toque", destaca.

O especialista também reforça que o exame de toque não é o único recurso: o PSA, exame de sangue que mede os níveis do antígeno prostático específico, é igualmente fundamental para detectar alterações que podem indicar a presença de câncer.

Manter uma rotina regular de exames e consultas, o paciente aumenta significativamente as chances de detectar precocemente qualquer suspeita de neoplasia.

"Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não apresenta sinais nem sintomas. Ele não altera o padrão urinário, não causa sangramento ou dor. Mas, se for identificado cedo, as chances de cura ultrapassam 90%, pois o tratamento pode agir antes que a doença se espalhe. Por isso, é essencial que o homem não espere qualquer indício para procurar um médico".

Fique Atento

O toque retal dura entre 10 e 15 segundos e pode ser decisivo para salvar vidas. "Em conjunto com o PSA, ele permite identificar alterações que podem indicar a presença de um câncer,” reforça Carlos Alberto.

Especialistas indicam que o rastreamento pela medida do PSA e pelo toque retal é importante, pois o câncer de próstata não causa sintomas. “Sua localização na zona periférica da próstata faz com que o câncer não cause sintomas. Esses aparecem tardiamente durante a progressão da doença. Ao contrário de sintomas como dificuldade de urinar, que, em geral se devem à hiperplasia benigna, uma ocorrência muito comum no homem e que praticamente afetará a todos com o envelhecimento”, explica a médica patologista Kátia Moreira Leite.

Para ela, o autocuidado com a saúde pode facilitar o diagnóstico precoce do câncer e trazer maior chance de cura para os homens: “Investigue seu histórico familiar. Verifique se há histórico de câncer de próstata entre os homens. Mas não só o câncer de próstata, pois a ocorrência de outros tumores como mama e ovário nas mulheres também está relacionada à predisposição ao desenvolvimento do câncer de próstata. O rastreamento oportunista é também uma boa estratégia. Durante sua visita ao médico generalista, peça a ele que lhe solicite um PSA”.

Os especialistas aconselham que o rastreamento seja feito a partir dos 55 anos, quando a incidência do câncer de próstata é maior. “Mas, se há um histórico familiar, comece antes, aos 40 anos”, orienta a especialista. “Mesmo frente a um diagnóstico de câncer de próstata agressivo, há possibilidade de tratamento, que na grande maioria das vezes é curativo”.

Caroline Secatto aponta que hábitos alimentares ruins, obesidade e estilo de vida sedentário, além do avanço da idade, são fatores de risco reais para neoplasia. Do mesmo modo, existem evidências científicas de que homens negros têm até 60% mais risco de desenvolver esse câncer. A taxa de mortalidade entre eles é três vezes mais alta. “Deve ficar claro que todo homem deve estar atento aos sinais e fazer os exames recomendados pelo médico”, diz a especialista.

