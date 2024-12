Internada

Osteomielite: entenda a infecção que afeta ex-BBB Letícia Santiago

Infecções ósseas exigem cuidados intensivos e podem levar a um longo processo de recuperação. Geralmente no local da infecção há sensibilidade, calor, vermelhidão e inchaço

A ex-BBB Letícia Santiago, de 38 anos, foi diagnosticada com osteomielite, uma espécie de infecção nos ossos, e descobriu que estava com a mandíbula fraturada por causa da doença.

Por conta da mandíbula fraturada, a dentista precisou ser submetida a uma cirurgia. "Boa noite, pessoal! Que saudade de todos vocês. Tive um retorno ao hospital na sexta (8), depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constatavam uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada. No sábado (9), uma tomografia constatou uma fratura da mandíbula e, depois da equipe de médicos avaliarem prós e contras diante da infecção, resolveram operar", explicou ela.

Ela ainda precisou colocar uma placa de titânio para estabilizar o local da fratura. "Dor, pressão arterial baixa, inchaço a ponto de não conseguir falar. Celular era a última coisa que te importa, mesmo que tenham muitas pessoas queridas por aqui... no primeiro momento você só quer ficar bem. Quero contar tudo aqui com calma e em detalhes porque sei que com isso, vou trazer luz para muita gente observar os sinais e não ter que passar por tudo que eu passei", escreveu ela.

Os ossos são geralmente bem protegidos de infecções. Entretanto, bactérias ou fungos podem atingir o tecido ósseo em caso de traumas físicos, feridas abertas contaminadas, cirurgias e, menos frequentemente, por meio de infecções disseminadas pela corrente sanguínea.

Segundo a infectologista Sigrid De Sousa Santos, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), a osteomielite geralmente se apresenta inicialmente como um incômodo ou dor no local envolvido. "Geralmente no local da infecção há sensibilidade, calor, vermelhidão e inchaço. Sintomas sistêmicos como febre, calafrios e mal-estar são pouco frequentes". Em geral, isso ocorre quando a infecção não se limita ao osso e afeta os tecidos vizinhos como pele, partes moles ou há associação com infecção disseminada no sangue.

Tratamento

As intervenções cirúrgicas são críticas para o tratamento. A punção óssea permite a coleta de material para confirmar o diagnóstico, determinar qual o micro-organismo responsável pela infecção, e qual o antibiótico ou antifúngico mais apropriado para tratá-la. “Às vezes também é necessário a remoção cirúrgica do tecido infectado, além do tempo prolongado de tratamento com antimicrobianos, para que possa haver cura. Na infecção crônica podem ser necessários meses de tratamento”, explica a especialista.

A osteomielite é uma doença que exige tratamento prolongado, com recuperação lenta e potencial impacto no desempenho e na qualidade de vida do paciente, podendo ainda deixar sequelas permanentes. Para prevenir infecções de pele, tecidos moles e ossos, é essencial manter a pele saudável, higienizar adequadamente as feridas, além de monitorar rigorosamente qualquer lesão de pele ou trauma.

