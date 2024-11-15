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5 benefícios do tamarindo para a saúde e como usá-lo

Veja como essa fruta pode favorecer o bom funcionamento do organismo e ajudar na prevenção de doenças

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 nov 2024 às 17:44
O tamarindo é uma fruta benéfica para a saúde (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)
O tamarindo é uma fruta benéfica para a saúde Crédito: Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock
O tamarindo é uma fruta tropical de sabor ácido e levemente doce, cultivada principalmente em regiões da África, América Latina e Ásia. Na culinária, ele é muito apreciado em sucos, molhos e doces, trazendo um toque exótico às receitas. Além de seu sabor marcante, ele é altamente nutritivo e oferece diversos benefícios para a saúde, graças à sua concentração de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes.
Abaixo, confira 5 benefícios do tamarindo para a saúde e como usá-lo!

1. Auxilia na digestão

O tamarindo é uma ótima fonte de fibras solúveis, conhecidas por promover a saúde digestiva. Elas auxiliam no bom funcionamento do intestino, ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo a constipação. Além disso, ao absorver água, as fibras solúveis formam uma espécie de gel que facilita a passagem dos alimentos pelo trato digestivo, promovendo uma digestão mais eficiente e saudável.

2. Rico em antioxidantes

O tamarindo contém polifenóis e outros antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo, causado pelos radicais livres. Essa ação antioxidante também contribui para a saúde das artérias, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o acúmulo de placas de gordura, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e apoiar a longevidade do sistema cardiovascular.
Inclusive, conforme o artigo “ Tamarind: A diet-based strategy against lifestyle maladies “, publicado no Food Science and Nutrition , o tamarindo possui uma forte capacidade de reduzir o estresse oxidativo, além de estimular o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e cardiovasculares.

3. Promove a saúde da pele

O tamarindo é uma excelente fonte de vitamina C , que desempenha um papel crucial na produção de colágeno — proteína essencial para manter a firmeza e elasticidade da pele. Seus antioxidantes também ajudam a combater o estresse oxidativo, que pode causar danos celulares e acelerar o envelhecimento cutâneo.
O tamarindo pode ser um grande aliado no tratamento do diabetes (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O tamarindo pode ser um grande aliado no tratamento do diabetes Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Auxilia no controle do diabetes

O tamarindo auxilia no controle do diabetes devido à sua composição de carboidratos complexos, que são absorvidos de forma gradual, ajudando a evitar picos de glicose no sangue. Essa absorção lenta proporciona uma liberação controlada de açúcar, o que é benéfico para quem precisa manter os níveis glicêmicos equilibrados.
Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), mostrou que o consumo de suco preparado com farinha de tamarindo reduziu os níveis de triglicerídeos em 24% nos voluntários, além de apresentar baixo índice glicêmico.
No experimento conduzido com 164 adultos e idosos com diabetes, todos com peso adequado ou leve obesidade, 82 apresentavam glicemia controlada, enquanto os demais tinham glicemia elevada. Durante quatro semanas, metade dos participantes consumiu o suco com farinha de tamarindo, enquanto a outra metade ingeriu um placebo.

5. Fonte de energia e minerais essenciais

O tamarindo é uma excelente fonte de minerais essenciais como magnésio, ferro e potássio, que desempenham papéis fundamentais na manutenção da energia e do equilíbrio eletrolítico do corpo. O magnésio é essencial para regulação da função muscular e nervosa, e ajuda a prevenir cãibras musculares, que muitas vezes são causadas por deficiências desse mineral.

Formas criativas de consumir tamarindo

O tamarindo pode ser incorporado de várias maneiras na alimentação para aproveitar seus benefícios e sabores únicos. Veja algumas opções:
  • Suco de tamarindo: basta misturar a polpa com água e adoçar a gosto.
  • Molho para carnes: um molho de tamarindo combina bem com carnes assadas, conferindo um toque agridoce.
  • Chutney: ideal para acompanhar pratos indianos e carnes.
  • Sobremesas e doces: pode ser usado em compotas, balas e sorvetes.
  • Condimento para saladas: em molho para saladas, traz um toque exótico e ácido, complementando bem com azeite e ervas.

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