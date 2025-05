Se cuida

4 dicas para evitar a compulsão alimentar

Médico ensina hábitos para ajudar a ter uma relação equilibrada com a comida

O desejo incontrolável por um doce ou lanche fora de hora é algo que atinge muitas pessoas. No entanto, quando esse comportamento se torna frequente ou muito intenso, pode comprometer a rotina alimentar. A boa notícia é que existem formas eficazes de lidar com esses impulsos e cultivar uma relação mais equilibrada com a comida. >

1. Identificar gatilhos emocionais

2. Manter opções nutritivas à mão

3. Elaborar um cardápio com boas escolhas

Realizar pelo menos as três principais refeições ao longo do dia — café da manhã, almoço e jantar — é primordial! Consumir porções menores ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis e a evitar a fome súbita. “Ao organizar suas porções, você diminui as chances de comer de forma descontrolada e garante o fornecimento adequado de nutrientes durante o dia”, explica o especialista Edson Ramuth. >