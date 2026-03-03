Além do abdominal: os 5 melhores exercícios para fortalecer o core

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:08
O core é o centro de força do corpo, composto por músculos abdominais, lombares, pélvicos e do quadril. Sua importância vai muito além de ter um abdômen definido. Ele é o centro de transferência de força do seu corpo e tem como função fornecer estabilidade e equilíbrio, proteger a coluna contra sobrecargas, prevenir dores nas costas e lesões, além de facilitar movimentos diários, como sentar, levantar e caminhar.
O profissional de Educação Física Lucas Florêncio, da Smart Fit, diz que diferente do que muitos pensam, o core não é um músculo isolado, mas uma unidade funcional composta por 29 pares de músculos que cercam o complexo lombo-pélvico-quadril. "A principal função biomecânica do core não é criar movimento (como flexionar o tronco), mas sim resistir ao movimento indesejado (estabilização). Ele serve como o ponto de ancoragem para os membros. Sem um core estável, a força gerada pelas pernas ou braços se 'perde' no meio do caminho, fenômeno conhecido como 'vazamento de energia'", explica.
Os músculos do core, quando fortalecidos e acionados de forma correta traz o que de benefício para o corpo. Com o acionamento correto estão a proteção da coluna (redução da carga compressiva nos discos intervertebrais), transferência de potência (maior eficiência em movimentos como agachamento, levantamento terra ou até um soco no boxe) e melhora postural (manutenção das curvaturas fisiológicas sob carga).
Os exercícios de core são indicados para todas as pessoas, desde o atleta de elite até o idoso que deseja evitar quedas. "O que muda é a progressão. Um paciente com hérnia de disco em fase aguda não fará o mesmo exercício que um atleta, mas ambos precisam de estabilidade central. O core é a base da autonomia funcional humana", diz Lucas Florêncio.
Cuidados
Flexão Excessiva: exercícios que curvam demais a coluna (como abdominais tradicionais "sit-ups") podem aumentar a pressão intradiscal.
Respiração: não prenda o ar de forma descontrolada (manobra de Valsalva excessiva) se você for hipertenso, sem orientação.
Qualidade > Quantidade: o core é composto majoritariamente por fibras de contração lenta (tipo I). O foco deve ser o tempo sob tensão e o controle, não a velocidade.
