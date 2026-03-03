Importância para o corpo

Além do abdominal: os 5 melhores exercícios para fortalecer o core

Sua importância reside em fornecer estabilidade e equilíbrio, proteger a coluna contra sobrecargas, prevenir dores nas costas e lesões, além de facilitar movimentos diários, como sentar, levantar e caminhar

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:08

A prancha frontal ativa intensamente o transverso do abdome Crédito: Shutterstock

O core é o centro de força do corpo, composto por músculos abdominais, lombares, pélvicos e do quadril. Sua importância vai muito além de ter um abdômen definido. Ele é o centro de transferência de força do seu corpo e tem como função fornecer estabilidade e equilíbrio, proteger a coluna contra sobrecargas, prevenir dores nas costas e lesões, além de facilitar movimentos diários, como sentar, levantar e caminhar.

O profissional de Educação Física Lucas Florêncio, da Smart Fit, diz que diferente do que muitos pensam, o core não é um músculo isolado, mas uma unidade funcional composta por 29 pares de músculos que cercam o complexo lombo-pélvico-quadril. "A principal função biomecânica do core não é criar movimento (como flexionar o tronco), mas sim resistir ao movimento indesejado (estabilização). Ele serve como o ponto de ancoragem para os membros. Sem um core estável, a força gerada pelas pernas ou braços se 'perde' no meio do caminho, fenômeno conhecido como 'vazamento de energia'", explica.

Os músculos do core, quando fortalecidos e acionados de forma correta traz o que de benefício para o corpo. Com o acionamento correto estão a proteção da coluna (redução da carga compressiva nos discos intervertebrais), transferência de potência (maior eficiência em movimentos como agachamento, levantamento terra ou até um soco no boxe) e melhora postural (manutenção das curvaturas fisiológicas sob carga).

Indicado para todas as pessoas?

Os exercícios de core são indicados para todas as pessoas, desde o atleta de elite até o idoso que deseja evitar quedas. "O que muda é a progressão. Um paciente com hérnia de disco em fase aguda não fará o mesmo exercício que um atleta, mas ambos precisam de estabilidade central. O core é a base da autonomia funcional humana", diz Lucas Florêncio.

Cuidados Flexão Excessiva: exercícios que curvam demais a coluna (como abdominais tradicionais "sit-ups") podem aumentar a pressão intradiscal.

Respiração: não prenda o ar de forma descontrolada (manobra de Valsalva excessiva) se você for hipertenso, sem orientação.

Qualidade > Quantidade: o core é composto majoritariamente por fibras de contração lenta (tipo I). O foco deve ser o tempo sob tensão e o controle, não a velocidade.



5 EXERCÍCIOS ESSENCIAIS ALÉM DOS ABDOMINAIS

1. Prancha Frontal (Anti-Extensão)

Ativa intensamente o transverso do abdome e os multífidos de forma isométrica Crédito: Shutterstock



O objetivo é impedir que a gravidade empurre sua lombar para baixo.



Como fazer: apoie os antebraços e pontas dos pés. Mantenha a pelve em posição neutra (aperte os glúteos).



apoie os antebraços e pontas dos pés. Mantenha a pelve em posição neutra (aperte os glúteos). Por que fazer? Ativa intensamente o transverso do abdome e os multífidos de forma isométrica.



2. Pallof Press (Anti-Rotação)

Como fazer: em pé, segure um elástico ou cabo lateralmente na altura do peito. Empurre as mãos para frente e resista à força que tenta girar seu tronco.

em pé, segure um elástico ou cabo lateralmente na altura do peito. Empurre as mãos para frente e resista à força que tenta girar seu tronco. Por que fazer? É um dos exercícios mais eficazes para os oblíquos e para o controle rotacional do tronco.



3. Dead Bug (Coordenação e Estabilidade)

Ensina a estabilizar a coluna enquanto os membros se movem, essencial para a locomoção Crédito: Shutterstock

Como fazer: deitado de costas, braços para o alto e pernas em 90°. Desça o braço direito e a perna esquerda simultaneamente sem deixar a lombar descolar do chão.

deitado de costas, braços para o alto e pernas em 90°. Desça o braço direito e a perna esquerda simultaneamente sem deixar a lombar descolar do chão. Por que fazer? Ensina a estabilizar a coluna enquanto os membros se movem, essencial para a locomoção.



4 - Carregamento Unilateral / Farmer’s Walk (Anti-Flexão Lateral)

Como fazer: segure um peso pesado em apenas uma das mãos e caminhe mantendo a postura perfeitamente ereta.

segure um peso pesado em apenas uma das mãos e caminhe mantendo a postura perfeitamente ereta. Por que fazer? Obriga o quadrado lombar e os oblíquos do lado oposto a trabalharem intensamente para você não inclinar



5 - Bird-Dog / Perdigueiro (Anti-Rotação e Extensão)

xcelente para os músculos eretores da espinha e estabilidade lombo-pélvica com baixo impacto Crédito: Shutterstock

Como fazer: em quatro apoios, estenda o braço oposto à perna. O desafio é não deixar o quadril girar.

em quatro apoios, estenda o braço oposto à perna. O desafio é não deixar o quadril girar. Por que? Excelente para os músculos eretores da espinha e estabilidade lombo-pélvica com baixo impacto.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta