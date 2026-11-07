Fest Gastronomia tem aulas-show, Luiza Dutra cantando Rita Lee e muito mais neste sábado (07)

O Fest Gastronomia 2026 continua neste sábado (7), em Vitória, com uma programação que reúne aulas-show, oficinas de culinária infantil e apresentações musicais. Realizado pela Rede Gazeta, o evento acontece na Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória, das 11h às 23h. A entrada é gratuita.
Entre os destaques das aulas-show estão receitas como carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra, fusilli com ragu de linguiça alla boscaiola e croquete de aipim recheado com camarão e chutney de abacaxi. As aulas serão conduzidas por chefs capixabas e convidados.
A programação também reserva espaço para as crianças, com oficinas de salada de frutas e minipizza. Já no palco musical, o público poderá acompanhar Luiza Dutra cantando Rita Lee, além de apresentações de artistas como JR Bocca, Leo Norbim, Ferna, Marcelo Ribeiro, Dona Fran, Duets e Saulo Simonassi.
Confira a programação completa deste sábado:
Palco Veneza
11h – Abertura do evento.
14h às 14h50 – Aula-show com a chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, com a assinatura do programa “Que Apetite!”, da TV Gazeta. Receita: carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra.
15h às 15h50 – Aula-show com o chef Juarez, do “Chef de Alto Nível”, da TV Globo. Receita: fusilli com ragu de linguiça alla boscaiola.
17h30 às 19h – Luiza Dutra canta Rita Lee.
21h às 23h – Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi.
Palco Gastrô Extrabom
13h às 14h – JR Bocca.
16h às 17h – Leo Norbim.
19h às 20h – Ferna.
20h às 21h – Marcelo Ribeiro.
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h – Oficina de culinária infantil: salada de frutas, com o chef Bruno Déde.
14h30 às 15h30 – Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha.
16h às 17h – Oficina de culinária infantil: minipizza, com a chef Glauciane Silva.
17h30 às 18h30 – Croquete de aipim recheado com camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha.
19h às 20h – Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde.
20h30 às 21h30 – Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha.
23h – Encerramento do evento.
As aulas-show e oficinas são gratuitas, mas a participação está sujeita à lotação dos espaços. Algumas atividades incluem degustação, com quantidade limitada de porções.
FEST GASTRONOMIA
Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 23h
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia
Realização: A Gazeta.