Fest Gastronomia tem aulas-show, Luiza Dutra cantando Rita Lee e muito mais neste sábado (07)

Palco Veneza



11h – Abertura do evento.

14h às 14h50 – Aula-show com a chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, com a assinatura do programa “Que Apetite!”, da TV Gazeta. Receita: carne-seca acevichada com feijão de corda e banana-da-terra.

15h às 15h50 – Aula-show com o chef Juarez, do “Chef de Alto Nível”, da TV Globo. Receita: fusilli com ragu de linguiça alla boscaiola.

17h30 às 19h – Luiza Dutra canta Rita Lee.

21h às 23h – Duets + Kessy Borges + Dona Fran + Saulo Simonassi.



Palco Gastrô Extrabom



13h às 14h – JR Bocca.

16h às 17h – Leo Norbim.

19h às 20h – Ferna.

20h às 21h – Marcelo Ribeiro.



Unidade Móvel Senac Gastronomia



13h às 14h – Oficina de culinária infantil: salada de frutas, com o chef Bruno Déde.

14h30 às 15h30 – Tripinha com café especial, com os chefs Elisangela D’Angeli e Moisés Rocha.

16h às 17h – Oficina de culinária infantil: minipizza, com a chef Glauciane Silva.

17h30 às 18h30 – Croquete de aipim recheado com camarão e chutney de abacaxi + drinque, com os chefs Glauciane Silva e Moisés Rocha.

19h às 20h – Flan do Bar Santos: O Centro de Vitória em Foco, com o chef Bruno Déde.

20h30 às 21h30 – Costelinha “Pinga e Frita” + drinque, com as chefs Mariana Salim e Moisés Rocha.



23h – Encerramento do evento.



As aulas-show e oficinas são gratuitas, mas a participação está sujeita à lotação dos espaços. Algumas atividades incluem degustação, com quantidade limitada de porções.