Debate sobre juros tem tudo a ver com mobilização juvenil e popular que levou Lula à vitória, diz André Singer

Mas, além de ser um erro tático, há uma questão de fundo aí. Na verdade, a proposta do Flávio Bolsonaro era a de um contrato aberto de recebimento do trabalhador por horas trabalhadas, que ele combinaria, por livre vontade, entre aspas, com o empregador. Isso significa simplesmente eliminar toda a proteção trabalhista, que é, no fundo, o que estava na cabeça dele, porque não é por acaso que ele passou toda a campanha até o primeiro turno falando que se mirava no [presidente da Argentina, Javier] Milei. É uma posição ultraliberal. Quando ele vê a maré do movimento social, ele começa a recuar de todas as suas propostas, inclusive do exemplo do Milei, e dizer que ele ia manter todos os benefícios sociais, que se comprometia com o fim da 6x1 etc.