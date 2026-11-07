Tenente do BME transforma cápsulas de munições em obras de arte no ES

O que antes seria descartado como lixo agora ganha espaço em quadros espalhados pelo Brasil. Há 22 anos na Polícia Militar do Espírito Santo, o tenente Marcos Lopes, do Batalhão de Missões Especiais (BME), encontrou uma nova utilidade para cápsulas de munição que sobram de treinamentos e estandes de tiro: transformá-las em obras de arte.





A ideia surgiu em 2025, quando Marcos foi convidado para integrar a coordenação de um curso de controle de distúrbios civis. Na ocasião, ele foi questionado sobre o que poderia ser oferecido aos primeiros colocados da formação. A partir de uma referência artística que havia visto, ele teve a ideia de produzir a imagem de elmo (figura de armadura) utilizando cartuchos de munição, em alusão ao curso.





A primeira encomenda abriu caminho para novos pedidos. As peças passaram a ser procuradas principalmente por militares, mas também por civis interessados em presentear alguém, além de caçadores, atiradores, colecionadores, clubes de tiro e instituições.





A repercussão aumentou em abril de 2026, quando um vídeo publicado por Marcos alcançou quase 3 milhões de visualizações no Instagram. A gravação mostrava um quadro que, inicialmente, ele não imaginava que teria tanta repercussão. A peça foi enviada para Minas Gerais e acabou se tornando a publicação com mais visualizações do trabalho.





Com a divulgação, o policial começou a receber pedidos de orçamento de interessados em 20 estados brasileiros e também de outros países.