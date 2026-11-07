Trio Forrozão homenageia Luiz Gonzaga em festival gratuito em Vitória

O Festival Praça Viva volta a Vitória, na Praça Sagrada Família, em Jardim Camburi, com uma programação gratuita e repleta de atrações. Entre os dias 9 e 13 de dezembro, o público poderá aproveitar shows musicais, conhecer o espaço gastronômico e conferir iniciativas de economia solidária. A proposta do festival é valorizar a cultura e incentivar o empreendedorismo.





A programação musical ficará por conta de 12 atrações diferentes, entre elas Rastaclone, Beat Locks, Casaca, Banda 027, Trio Forrozão, Trio Potiguá, Picnic Dogs, Toca Barão, Sheep Parafina, Back to the Past, Pele Morena e Banda Movimento.





Na edição anterior, o evento atraiu mais de 25 mil pessoas durante os quatro dias. Neste ano, o festival ganhou mais um dia e terá uma ação solidária voltada ao Natal. O público poderá contribuir com a doação de roupas e brinquedos em bom estado de conservação e alimentos não perecíveis, que serão destinados à Paróquia Sagrada Família, também em Jardim Camburi.





O Praça Viva ainda terá um espaço para o forró pé de serra, em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O evento celebra a obra do artista, que segue presente na música brasileira e tem no mês de dezembro uma referência especial, quando se lembra o aniversário de nascimento do artista, no dia 13.