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Festival

Trio Forrozão homenageia Luiz Gonzaga em festival gratuito em Vitória

Evento acontece de 9 a 13 de dezembro, em Jardim Camburi, com atrações musicais, espaço gastronômico, economia solidária e arrecadação de donativos para o Natal
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 09:00

Trio Forrozão se apresenta na Praça Sagrada Família, em Jardim Camburi, no Festival Praça Viva Acervo | Trio Forrozão

O Festival Praça Viva volta a Vitória, na Praça Sagrada Família, em Jardim Camburi, com uma programação gratuita e repleta de atrações. Entre os dias 9 e 13 de dezembro, o público poderá aproveitar shows musicais, conhecer o espaço gastronômico e conferir iniciativas de economia solidária. A proposta do festival é valorizar a cultura e incentivar o empreendedorismo.


A programação musical ficará por conta de 12 atrações diferentes, entre elas Rastaclone, Beat Locks, Casaca, Banda 027, Trio Forrozão, Trio Potiguá, Picnic Dogs, Toca Barão, Sheep Parafina, Back to the Past, Pele Morena e Banda Movimento.


Na edição anterior, o evento atraiu mais de 25 mil pessoas durante os quatro dias. Neste ano, o festival ganhou mais um dia e terá uma ação solidária voltada ao Natal. O público poderá contribuir com a doação de roupas e brinquedos em bom estado de conservação e alimentos não perecíveis, que serão destinados à Paróquia Sagrada Família, também em Jardim Camburi.


O Praça Viva ainda terá um espaço para o forró pé de serra, em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O evento celebra a obra do artista, que segue presente na música brasileira e tem no mês de dezembro uma referência especial, quando se lembra o aniversário de nascimento do artista, no dia 13.

Rei do Baião

A homenagem a Luiz Gonzaga será marcada pelo arrasta-pé ao som do Trio Forrozão e do Trio Potiguá, com repertórios dedicados ao forró e à tradição nordestina. Com mais de três décadas de carreira, o Trio Forrozão reúne sucessos como Agitando a Rapaziada, Em Plena Lua de Mel e Lisbela, além de clássicos como Vida do Viajante e Xote das Meninas, que remetem à obra do Rei do Baião.


Formado em 2001 pelos músicos potiguares Zezinho Preá, João Preá e Severo Gomes, o Trio Potiguá também mantém o forró de raiz no centro de sua trajetória. No repertório, estão composições próprias e músicas como Nossa História, Lua Clara, Trem Bom e Agradar Você.


SERVIÇO 

Local: Praça Sagrada Família, Jardim Camburi, Vitória

Data: 9 a 13 de dezembro

Entrada: gratuita


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury. 

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