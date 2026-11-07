Morre Roger Henri, músico e maestro que fez jingles para a TV Globo, aos 71

Morreu na sexta-feira (6) o músico e maestro Roger Henri, que trabalhou por quatro décadas na TV Globo, compondo jingles e temas sonoros para atrações como o Supercine, o Globo Repórter e o Fantástico.

A notícia foi divulgada nas redes sociais de Henri. O velório será neste sábado, no Cemitério Municipal de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a partir das 8h, com sepultamento marcado para as 15h.

O maestro nasceu em 1955, em Niterói, e iniciou a carreira compondo a trilha sonora do curta "O Mágico", de Luiz Bandeira de Mello, de 1978. Nos anos 1980, foi diretor musical de shows e festivais, trabalhou como produtor e arranjador para gravadoras como RGE, RCA, Polyram e Som Livre.

Em paralelo, fazia jingles e trilhas para comerciais e documentários. Com isso, entrou na Rede Globo em 1983, onde criou assinaturas musicais para vinhetas, produziu trilhas de novelas e minisséries  como "Memorial de Maria Moura", "Engraçadinha", "Força de um Desejo" e "Anjo Mau" e compôs temas para o Globo Repórter e Fantástico.

Também compôs, arranjou e dirigiu musicalmente "Era uma Vez...", de 1994, longa infantil de Arthuro Uranga. Como arranjador, trabalhou em discos de Xuxa, Nana Caymmi, Danilo Caymmi, Fafá de Belém, Fagner e Daniela Mercury.