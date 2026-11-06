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Cinema

Sarah Paulson diz que votou em Fernanda Torres no Oscar

Atriz americana afirmou ter ficado obcecada por 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:51

Sarah Paulson afirmou que votou em Fernanda Torres no Oscar 2025
Sarah Paulson afirmou que votou em Fernanda Torres no Oscar 2025 Robyn Beck/AFP e Reprodução / FolhaPress
A atuação de Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" conquistou admiradores dentro e fora do Brasil. Entre eles está Sarah Paulson, que revelou ter escolhido a brasileira na votação do Oscar 2025.
Em entrevista à Elle Brasil, a atriz americana contou que ficou profundamente impressionada com o filme de Walter Salles e não economizou elogios ao trabalho de Torres.
"Eu era obcecada pelo filme de Walter Salles e votei em Fernanda Torres para o Oscar. Posso falar isso em voz alta? Foi a atuação do ano", afirmou Paulson durante a conversa, realizada na divulgação da segunda temporada de "Tudo é Justo".
A declaração foi feita quando a atriz comentava sua relação com o Brasil e os artistas do país que admira. Além de Fernanda Torres, Paulson mencionou Fernanda Montenegro, mãe da protagonista de "Ainda Estou Aqui", e destacou a carreira da veterana.
"Ela também é uma atriz extraordinária. [Fez] 'Central do Brasil' (1998)", disse, em referência ao filme de Walter Salles que concorreu ao Oscar de melhor filme internacional em 1999.
Na entrevista, Paulson também falou sobre Cauã Reymond, seu colega de elenco em "Tudo é Justo". A produção, que tem a participação do ator brasileiro, foi um dos assuntos da conversa com a publicação.
Lançado em 2024, "Ainda Estou Aqui" acompanha a trajetória de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, após o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira. Dirigido por Walter Salles, o longa conquistou reconhecimento internacional e levou o Brasil a uma vitória inédita no Oscar.
Na cerimônia de 2025, o filme venceu a categoria de melhor filme internacional, tornando-se a primeira produção brasileira a conquistar a estatueta. Fernanda Torres também concorreu ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice, mas perdeu para Mikey Madison, premiada por "Anora".

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