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Polêmica

Sasha defende João Lucas após cantor ser alvo de ataques preconceituosos

Ela rebateu comentários sobre aparência e masculinidade; músico já havia publicado vídeo contra padrões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 16:39

O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP
O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP Ronny Santos/Folhapress
Sasha Meneghel, 28, saiu em defesa do marido, João Lucas, 27, após o cantor ser alvo de comentários preconceituosos nas redes sociais. O músico foi chamado de "afeminado" e "frágil" pelo influenciador Pedro Ortega, ex-participante do reality De Férias com o Ex.
Na quinta-feira (5), a filha de Xuxa compartilhou uma manifestação anterior do companheiro sobre masculinidade e demonstrou apoio a ele. "That's my man" ("esse é o meu homem", em tradução livre), escreveu. E completou com uma declaração: "T e escolheria em todas as vidas. Te amo meu gostoso".
A polêmica começou na quarta-feira (4), quando Ortega publicou nos stories do Instagram um vídeo de João Lucas durante um evento. Ao comentar as imagens, o influenciador criticou a maneira como o artista se veste e se comporta, além de questionar sua masculinidade.
"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", escreveu.
Não é a primeira vez que João Lucas se posiciona publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, também falou sobre os comentários homofóbicos que escuta desde a infância e contou que passou a estudar o tema para compreender a origem desse tipo de preconceito.
Na sequência, Ortega ampliou as críticas e afirmou que a nova geração de homens estaria perdendo características que associa à masculinidade. As declarações provocaram reações negativas de internautas, que criticaram o teor das publicações.
Diante da repercussão, João Lucas resgatou um vídeo publicado em 1º de março, no qual já havia abordado os ataques que recebe por não corresponder a padrões tradicionais de comportamento masculino. Ao republicar a gravação, escreveu: "Sempre bom lembrar".
No vídeo, o cantor questiona o uso de características associadas ao feminino como forma de ofender homens e relaciona esse comportamento à insegurança e ao machismo.
Na ocasião, também citou comentários que costuma receber, como insinuações sobre sua sexualidade, e falou sobre como esse tipo de preconceito ultrapassa as redes sociais e se reflete nas relações da sociedade.
Não é a primeira vez que João Lucas se posiciona publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, também falou sobre os comentários homofóbicos que escuta desde a infância e contou que passou a estudar o tema para compreender a origem desse tipo de preconceito.

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