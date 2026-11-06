Melody cancela show em festa de 15 anos e causa revolta em debutante

O que deveria ser uma noite de comemoração acabou se transformando em motivo de frustração para Jessica, que aguardava a apresentação de Melody em sua festa de 15 anos.

A cantora, de 19 anos, cancelou o compromisso, marcado para esta sexta-feira (6), e a decisão provocou uma discussão pública entre a artista e a família da debutante.

A jovem publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece chorando ao lado da mãe, Francisca Maria de Sousa. Na gravação, Jessica diz que foi surpreendida com a notícia de que a atração principal da festa não compareceria, apesar de o contrato ter sido fechado com antecedência.

"Quanto vale o meu sonho para você? Porque pra Melody não vale nada. Simplesmente faltam 24h para minha festa e ela falou que não vai vir mais. Ela era a atração confirmada, mas disse que não vai vir mais, porque ela marcou outro show no mesmo dia", desabafou.

Francisca afirmou que o acordo com a equipe da cantora havia sido feito cerca de um ano antes. Segundo ela, o empresário de Melody teria fechado outro compromisso para a mesma data, o que comprometeria o deslocamento da artista até Brasília, onde a festa será realizada.

A mãe também contestou a justificativa apresentada para o cancelamento. De acordo com seu relato, a família teria arcado com custos adicionais para viabilizar o transporte da cantora em um jatinho, mas Melody teria manifestado receio de realizar a viagem nesse tipo de aeronave.

"Deixa eu explicar. A gente fez o contrato com a Melody já tem um ano e, simplesmente, o empresário dela, que deve ser uma pessoa irresponsável, pegou outro show no mesmo dia do aniversário da Jessica. Agora, ela liga para falar que não vai vir e se eu não quero que ela venha no sábado aqui em casa", afirmou.

Francisca também questionou a proposta de substituir a apresentação na festa por uma visita à residência da família no dia seguinte. "Por que eu quero ela aqui em casa? A gente contratou ela, foi caro, para ela estar no aniversário da Jessica. A gente já passou por vários bocados com eles. Pagamos a mais do que estava no contrato para contratar jatinho e, agora, a desculpa dela é que está com medo de entrar no jatinho. Isso é coisa de profissional?", questionou.

O QUE DIZ MELODY

Depois da repercussão do vídeo, Melody também se manifestou e apresentou sua versão do impasse. A cantora afirmou que tentou encontrar uma alternativa para não deixar a família sem uma forma de compensação e disse que se colocou à disposição para visitar Jessica no sábado, passar o dia com ela e participar de uma comemoração em casa.

Segundo a artista, porém, a proposta não foi aceita. Ela afirmou ainda que a equipe buscava uma solução para o transporte, como a possibilidade de conseguir uma aeronave maior. Melody disse que não teria problema em viajar em um voo comercial, mas que não haveria tempo para chegar à festa.

"Elas falaram para mim que não teria como, que era isso ou não isso. Gente, eu estou super à disposição para ir, quero ir demais. Estamos tentando arrumar um jeito de ir, um avião maior, porque se fosse um voo comercial, com certeza, eu iria, só que não tem para chegar a tempo da festa dela", declarou.

A explicação foi contestada novamente por Francisca. A mãe de Jessica afirmou que a questão não seria apenas o receio de Melody de viajar de jatinho, mas também a existência de outro compromisso profissional da cantora no mesmo dia, no Rio de Janeiro. Ela disse que chegou a pesquisar opções de voos comerciais e que, segundo sua consulta, haveria alternativas para o deslocamento. Ainda de acordo com Francisca, Belinho, pai da cantora, não teria aceitado essa possibilidade.

FAMOSOS SE OFERECEM PARA PARTICIPAR DA FESTA

O desabafo de Jessica também mobilizou artistas e influenciadores, que passaram a oferecer ajuda para que a adolescente não ficasse sem uma atração musical na comemoração. Entre os primeiros a se manifestar esteve MC Daniel, que se ofereceu para cantar e dançar com a aniversariante.

"Se você quiser eu canto na sua festa e danço com você. Me passa as informações da sua festa no direct por favor princesa", escreveu o cantor. MC Kekel também demonstrou interesse em participar e deixou um convite: "Chama no direct".

MC Mirella afirmou que poderia comparecer acompanhada de amigas. A cantora reconheceu que não substituiria a atração originalmente contratada, mas disse que gostaria de ajudar a tornar a noite especial para Jessica.

"Se quiser, eu e minhas amigas vamos! Sei que não somos ela, mas sei lá! Estamos à disposição! Vai dar tudo certo. Melody é uma menina maravilhosa também, acho que vão tentar uma solução pra você, fica calma que dará tudo certo! Em nome de Jesus! De qualquer forma, torcendo aqui por você!", comentou.