O erro mais comum na redação do Enem e como evitar que ele derrube sua nota

"A proposta de intervenção (ou seja, a conclusão) é algo pessoal, mas não pode ser escrita em primeira pessoa, porque ela é embasada pelas referências (de argumento) do texto. Se minha conclusão é de que 'sou contra o Exército nas ruas', tenho de dizer que isso pode ser ruim por tais e tais motivos, mas não 'porque eu acho'."