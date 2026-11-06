ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futuro governo

Engenheiro agronômo é novo integrante da equipe de transição de Pazolini

Mauro Rossoni Junior tem mais de 20 anos de atuação no agronegócio capixaba e experiência em cargos na administração pública

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2026 às 15:28

A equipe de transição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ganha mais um nome para preparar a chegada do governador eleito ao Palácio Anchieta. Trata-se do engenheiro agrônomo Mauro Rossoni Júnior, um dos fundadores do PL Agro Espírito Santo. Ele também preside o diretório do partido em Linhares, no Norte do Estado.


Conforme informações divulgadas pela assessoria do republicano, Rossoni tem mais de 20 anos de atuação no agronegócio capixaba e experiência em cargos na administração pública. Ele já foi diretor-técnico e presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e secretário da Agricultura em Linhares.

O governador eleitor Lorenzo Pazolini anunciou o nome do engenheiro agrônomo Mauro Rossoni (ao centro) na companhia de Erick Musso
Pazolini anunciou o nome do engenheiro agrônomo Mauro Rossoni (C) na companhia de Erick Musso Redes sociais

Formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Rossoni é produtor rural e empresário, com atuação nos setores de cacau, café conilon e pecuária. Integra a diretoria da Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo (Acau) e possui experiência na articulação entre o poder público, entidades representativas e o setor produtivo.


A relação com Pazolini se estreitou durante as Eleições 2026. Rossoni participou da coordenação estadual da campanha do republicano ao governo do Estado, atuando na articulação com candidatos e lideranças partidárias.


A chegada do engenheiro, conforme destaca a assessoria do governador eleito, amplia a participação de profissionais com experiência em diferentes áreas da gestão pública na equipe responsável por conduzir os trabalhos de transição, contribuindo especialmente com conhecimentos relacionados à agricultura, ao desenvolvimento rural, à organização administrativa e à execução de políticas públicas.


O nome de Mauro Rossoni Junior foi anunciado pelas redes sociais. Além do engenheiro, a equipe de transição é composta por Erick Musso, coordenador do grupo, Regis Mattos, Juliana Rohsner, Gustavo Perin, Rafael Teixeira e Ludgero Liberato.

Leia Mais: 

Escritórios de advocacia do ES que faturam mais de R$ 5 milhões podem pagar mais impostos

É hora do voto distrital misto?

Após repercussão, presidente de Câmara do ES pede desculpas e recua de abono de R$ 8,5 mil

Flávio diz que levará para o túmulo segredo sobre como fugiu do Brasil e chegou aos EUA

Dois advogados reforçam equipe de transição de Pazolini

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES Lorenzo Pazolini Transição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor João Lucas e a mulher, Sasha Meneghel, na estreia do musical 'Tina Turner', em SP
Sasha defende João Lucas após cantor ser alvo de ataques preconceituosos
Flávio Bolsonaro conquistou a maior parte do eleitorado em 46 cidades de maioria católica, e Lula, em 15.
Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Colégio em Vitória promove aulão pré-Enem neste sábado (7)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.