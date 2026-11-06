Engenheiro agronômo é novo integrante da equipe de transição de Pazolini

Formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Rossoni é produtor rural e empresário, com atuação nos setores de cacau, café conilon e pecuária. Integra a diretoria da Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo (Acau) e possui experiência na articulação entre o poder público, entidades representativas e o setor produtivo.





A relação com Pazolini se estreitou durante as Eleições 2026. Rossoni participou da coordenação estadual da campanha do republicano ao governo do Estado, atuando na articulação com candidatos e lideranças partidárias.





A chegada do engenheiro, conforme destaca a assessoria do governador eleito, amplia a participação de profissionais com experiência em diferentes áreas da gestão pública na equipe responsável por conduzir os trabalhos de transição, contribuindo especialmente com conhecimentos relacionados à agricultura, ao desenvolvimento rural, à organização administrativa e à execução de políticas públicas.





O nome de Mauro Rossoni Junior foi anunciado pelas redes sociais. Além do engenheiro, a equipe de transição é composta por Erick Musso, coordenador do grupo, Regis Mattos, Juliana Rohsner, Gustavo Perin, Rafael Teixeira e Ludgero Liberato.