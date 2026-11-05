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Noroeste do Estado

Após repercussão, presidente de Câmara do ES pede desculpas e recua de abono de R$ 8,5 mil

“Me desculpem pelo constrangimento", disse Victor Cremasco, que agora defende proposta 65% menor

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:41

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 nov 2026 às 16:41
Presidente do Legislativo municipal desistiu de abono de R$ 8 mil a servidores
Victor Cremasco apresentou proposta criticada na Câmara de Nova Venécia Reprodução/ Câmara de Vereadores

O presidente da Câmara de Nova Venécia, Victor Cremasco (DC), pediu desculpas públicas por apresentar uma proposta de concessão de abono de Natal de R$  8,5 mil para cada servidor ativo da Casa de Leis do município do Noroeste do Espírito Santo. Cremasco também desistiu de seguir à frente com o projeto por ele assinado.


 A decisão pelo recuo foi tomada após A Gazeta publicar reportagem, em 28 de outubro, sobre a proposta do abono, que havia provocado um impasse entre membros da Mesa Diretora da Casa.


Em mensagem divulgada nesta quinta-feira (5), o presidente do Legislativo disse ter apresentado novo projeto com o mesmo tema, porém com o valor do abono 65% menor do que o sugerido inicialmente. No novo texto, ele defende bonificação de R$ 3 mil aos servidores da Casa.


“Me desculpem pelo constrangimento envolvendo o nome do nosso Poder Legislativo. Nosso intuito foi unicamente ajudar nossos servidores, com responsabilidade, autonomia e sem interferência externa, pois somos e devemos ser independentes”, disse o vereador em sua manifestação.


Quando foi revelada a existência de proposta que visava ao pagamento de abono natalino de mais de R$ 8 mil para os servidores, os demais membros da Mesa da Diretora afirmaram que não tinham sido consultados previamente sobre a iniciativa. Também consideraram o valor fora da realidade financeira do município.


Na ocasião, apesar de contar com  assinatura do presidente da Câmara, o projeto encontrou resistência dos outros três integrantes da Mesa, principalmente no que se refere ao valor da bonificação.


Um dos contrários ao modelo inicial da proposta era o vice-presidente da Câmara, Felipe Barbosa (PSB), acompanhado em seu entendimento pelo primeiro-secretário, João Júnior Vieira dos Santos (PRD), e pela segunda-secretária, Regina Tosta Machado (PV). 


No último dia 28 a reportagem de A Gazeta havia apurado que, para eles, a quantia estava acima da realidade do município, que tem outras prioridades.


Quando foram indagados sobre o assunto, tanto o vice-presidente quanto o secretário da Mesa confirmaram discordância com relação à quantia informada no projeto, mesmo reconhecendo a importância do reconhecimento e valorização dos serviços prestados pelos funcionários da Câmara.

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