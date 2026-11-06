Globo fará reunião para liberar cena de sexo entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida'

A cena de sexo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) terá de passar pelo escrutínio da direção de dramaturgia e dos Estúdios Globo antes de ser exibida em um capítulo de "Quem Ama Cuida".





Se for aprovada e nada mudar, a sequência vai ao ar ainda em novembro na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Nos bastidores, a tendência é que a cena seja liberada sem maiores problemas, devido à boa repercussão do primeiro beijo do casal, bastante elogiado internamente.





Amora Mautner vai dirigir pessoalmente a sequência, prevista para ser feita nesta sexta-feira (6), em absoluto sigilo. Poucos profissionais terão acesso ao set de filmagem.





Em cenas mais delicadas como esta, é praxe a direção da emissora dar seu aval para liberar as imagens. A Globo teme um choque de um público mais conservador que assiste à trama.





Não será a primeira cena de sexo gay em uma novela de Walcyr Carrasco. Em "Terra e Paixão" (2023), Kelvin (Diego Martins) sonhava que tinha relações com Ramiro (Amaury Lorenzo).





A primeira cena de sexo entre dois homens em um folhetim da Globo aconteceu em 2016, na novela "Liberdade, Liberdade" e envolveu os atores Caio Blat e Ricardo Pereira. A trama era exibida na faixa das onze.





A sequência faz parte de um plano de "Quem Ama Cuida" para dar mais espaço a Mau Mau e Felipe. Em estudos, a Globo detectou que o engajamento do casal é o maior entre as novelas que estão no ar.





O vídeo com o primeiro beijo de Mau Mau e Felipe chegou a 10 milhões de visualizações nas redes sociais da emissora, um número alto para os padrões do Instagram.





O crescimento do casal também ajudou "Quem Ama Cuida" a recuperar audiência. Nas últimas semanas, a novela voltou ao patamar de 25 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.





"Quem Ama Cuida" fica no ar até janeiro de 2027, quando dará lugar à continuação de "Avenida Brasil" (2012).



