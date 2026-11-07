Banda capixaba Ócio, com Daniel Furlan, volta após 10 anos de hiato

O trio capixaba Ócio está de volta aos palcos após 10 anos de hiato. Em comemoração aos 20 anos de lançamento de “Mood Swings”, seu álbum de estreia, o grupo fará uma série especial de shows. Liderado por Daniel Furlan, músico e artista também conhecido por seu trabalho no Choque de Cultura, o trio conta ainda com Rodrigo Larica, no baixo e backing vocals, e Patrick Preato, na bateria e nos vocais.





A banda de rock independente, conhecida pela sonoridade que transita entre o lo-fi, o indie rock e a experimentação melancólica, surgiu em Vitória, em meados dos anos 2000. Depois de lançar seu primeiro disco, em 2006, o trio passou uma temporada em Londres, onde lançou o segundo álbum, “Guilty Beat”, em 2010.





O grupo capixaba surgiu da tentativa de formar uma banda punk e, no início da trajetória, sua sonoridade se aproximava mais do rock de garagem. Com o amadurecimento musical dos integrantes, o Ócio passou a incorporar também influências do blues rock. Em 2016, eles lançaram o single "Pump Up The Jam" e encerraram as atividades.





Oito anos depois, a banda está de volta e vai revisitar o primeiro trabalho da carreira. A estreia da série especial será em Brasília (DF), no BSB Punk Fest 2026, em 21 de novembro. No dia seguinte, os integrantes seguem para Goiânia, onde fazem outra apresentação. Novas datas e cidades da turnê ainda não foram divulgadas.