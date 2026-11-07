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Música

Banda capixaba Ócio, com Daniel Furlan, volta após 10 anos de hiato

Trio celebra os 20 anos de “Mood Swings”, álbum de estreia, com uma série especial de shows
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 10:11

Trio capixaba Ócio em meados dos anos 2000 Instagram | @craquedaniel

O trio capixaba Ócio está de volta aos palcos após 10 anos de hiato. Em comemoração aos 20 anos de lançamento de “Mood Swings”, seu álbum de estreia, o grupo fará uma série especial de shows. Liderado por Daniel Furlan, músico e artista também conhecido por seu trabalho no Choque de Cultura, o trio conta ainda com Rodrigo Larica, no baixo e backing vocals, e Patrick Preato, na bateria e nos vocais.


A banda de rock independente, conhecida pela sonoridade que transita entre o lo-fi, o indie rock e a experimentação melancólica, surgiu em Vitória, em meados dos anos 2000. Depois de lançar seu primeiro disco, em 2006, o trio passou uma temporada em Londres, onde lançou o segundo álbum, “Guilty Beat”, em 2010.


O grupo capixaba surgiu da tentativa de formar uma banda punk e, no início da trajetória, sua sonoridade se aproximava mais do rock de garagem. Com o amadurecimento musical dos integrantes, o Ócio passou a incorporar também influências do blues rock. Em 2016, eles lançaram o single "Pump Up The Jam" e encerraram as atividades. 


Oito anos depois, a banda está de volta e vai revisitar o primeiro trabalho da carreira. A estreia da série especial será em Brasília (DF), no BSB Punk Fest 2026, em 21 de novembro. No dia seguinte, os integrantes seguem para Goiânia, onde fazem outra apresentação. Novas datas e cidades da turnê ainda não foram divulgadas.

Daniel Furlan na linha de frente

Natural de Vitória, Daniel Furlan é um ator, comediante, roteirista, músico, apresentador e cartunista brasileiro. Apesar de ser mais conhecido por seus trabalhos no audiovisual como no Falha de Cobertura e Irmão do Jorel, ele também se destaca no mundo da música. 


A banda Ócio não é o único projeto musical de Furlan. O artista também integra a Tropical Nada, banda idealizada durante a pandemia. Ao lado de Bento Abreu, na bateria; Zé Ruivo, no teclado; Marcel Dadalto, no sintetizador; e Xande Barcelos, na segunda guitarra, Furlan se apresenta com o grupo na Edição Eclipse do Festival Movimento Cidade, em 7 de novembro, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.

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