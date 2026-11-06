Sequestrado após encontro por app no ES conta como foram os dias de cárcere

No dia seguinte, 31 de outubro, Andréia convenceu o produtor a acompanhar o grupo até Linhares, no Norte do Estado. Porém, durante o trajeto, o veículo mudou de direção e João acabou sendo levado à Serra, contra a própria vontade.





"A mulher falou 'você vai embora na hora que nós quiser'", contou João. "O objetivo deles era [levar] dinheiro".





Segundo a investigação da Polícia Civil, o produtor ficou quatro dias em cárcere privado na residência de Andréia. Ao chegar ao imóvel, foi coagido a transferir R$ 5,9 mil para um suposto lanterneiro. Ele também teria sido informado de que só receberia o celular e os documentos pessoais de volta mediante o pagamento de mais R$ 4 mil.





João relatou ainda que, durante o período em que esteve sob o controle dos suspeitos, foi levado a um restaurante e a diversas lojas, onde o grupo fez compras com seu cartão bancário. "Eles até pediram para tirar um carro no meu nome", afirmou o produtor rural, que negou o pedido.