Sequestrado após encontro por app no ES conta como foram os dias de cárcere

O produtor rural João Batista Rodrigues, de 53 anos, que foi vítima de sequestro e extorsão após marcar um encontro com uma mulher que conheceu por um aplicativo de relacionamentos, falou pela primeira vez à TV Gazeta sobre o caso. Em entrevista nesta sexta-feira (6), ele relatou os momentos de medo e tensão que viveu durante os quatro dias em que foi mantido em cárcere privado na Serra, na Grande Vitória.
Morador do interior de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, João contou que foi atraído pelos suspeitos, sofreu ameaças e foi obrigado a realizar pagamentos. Segundo o produtor, ele não desconfiou das intenções da mulher, identificada como Andréia Barbosa Lírio, de 36 anos, nem das três pessoas que a acompanhavam no encontro. "Pensava que eram pessoas de bem. Eles falavam que eram crentes", disse.
No dia seguinte, 31 de outubro, Andréia convenceu o produtor a acompanhar o grupo até Linhares, no Norte do Estado. Porém, durante o trajeto, o veículo mudou de direção e João acabou sendo levado à Serra, contra a própria vontade.
"A mulher falou 'você vai embora na hora que nós quiser'", contou João. "O objetivo deles era [levar] dinheiro".
Segundo a investigação da Polícia Civil, o produtor ficou quatro dias em cárcere privado na residência de Andréia. Ao chegar ao imóvel, foi coagido a transferir R$ 5,9 mil para um suposto lanterneiro. Ele também teria sido informado de que só receberia o celular e os documentos pessoais de volta mediante o pagamento de mais R$ 4 mil.
João relatou ainda que, durante o período em que esteve sob o controle dos suspeitos, foi levado a um restaurante e a diversas lojas, onde o grupo fez compras com seu cartão bancário. "Eles até pediram para tirar um carro no meu nome", afirmou o produtor rural, que negou o pedido.
O filho da vítima, João Otávio Ribeiro, contou que recebeu uma cobrança de R$ 4 mil para que o pai fosse libertado. Segundo ele, Andréia também teria feito ameaças contra a vida do produtor rural durante uma ligação.
"Foi um desespero, para mim e para minha família, minha irmã, porque a gente não sabia de onde tomar a partida, não sabia o que fazer", relatou.
"Eles já estavam pedindo dinheiro, não a mim, mas ao patrão dele, e depois pediram para mim já ameaçando a vida dele", acrescentou João Otávio, que acionou a polícia diante da situação.
Após buscas no bairro Nova Carapina, na Serra, policiais localizaram João dentro de um carro, acompanhado de Alessandro Pereira de Jesus, de 45 anos, cunhado de Andréia.
Segundo a investigação, Alessandro havia se apresentado ao produtor como pastor e dirigido o veículo que o levou à Grande Vitória.
Andréia foi localizada na própria residência. À Polícia Civil, ela negou as acusações e alegou que mantinha um relacionamento consensual com João.
A mulher foi autuada em flagrante por sequestro, cárcere privado, extorsão e exercício arbitrário das próprias razões. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).
Alessandro foi autuado por sequestro, cárcere privado e extorsão. Ele foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
O titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegado Erick Esteves, informou que a esposa de Alessandro também é suspeita de ter participado do crime, mas ela ainda não foi localizada.
O delegado Erick Esteves orienta que encontros com pessoas conhecidas por aplicativos de relacionamento sejam realizados, inicialmente, em locais públicos, como restaurantes e cinemas.
"Caso venha realmente a se encontrar, vá a um local público, um restaurante, um cinema. Nunca marque esse encontro na sua residência, porque é um local muito privado e se uma pessoa chega lá com má intenção, você está sozinho, refém dessa pessoa. Então, marca em um local público e depois que você conhecer a pessoa você faz uma coisa mais íntima. Mas, de primeira, não convida para sua casa", orientou.
(Com informações de Vitor Recla, da TV Gazeta)