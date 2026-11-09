Jogador de futsal é morto com facada durante discussão em bar na Serra

Um jogador de futsal de 31 anos morreu após ser esfaqueado no pescoço durante uma discussão em um bar no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na madrugada de domingo (8). Wender Clayton de Oliveira também trabalhava como ajudante de eletricista em uma mineradora localizada em Vitória.





Testemunhas relataram à Polícia Militar que Clayton, como era conhecido, estava em um bar na Rua José de Anchieta quando se desentendeu com outro cliente. Segundo os relatos, o jogador teria dado um soco no homem, que revidou com um golpe de faca no pescoço da vítima.





Moradores socorreram Clayton, mas ele já chegou morto ao Hospital Estadual Dório Silva. Testemunhas repassaram aos militares as características do suspeito, mas o homem não foi localizado.





Clayton era conhecido no bairro por atuar como atacante no Amigos Futsal Clube, time amador de José de Anchieta. Ele deixa três filhos 7, 9 e 13 anos. "A gente considerava muito ele, vai fazer muita falta para nós, vai deixar os meninos sem pai. Nós queremos que peguem quem fez isso com ele, porque muitas mortes estão passando sem justiça, e a violência está muito grande nesse bairro", desabafou uma tia, que preferiu não se identificar.