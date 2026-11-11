Vítima de incêndio em apartamento na Serra tem morte cerebral confirmada

Uma das vítimas de um grave incêndio que destruiu um apartamento no condomínio Recreio das Palmeiras, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, teve a morte cerebral confirmada na terça-feira (10). David Vidal Bautz, que não teve a idade informada, havia sido resgatado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros na manhã do último sábado (7).
Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o paciente está em processo de doação de órgãos, um desejo que já havia expressado em vida.
David estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves após inalar uma grande quantidade de fumaça durante o incêndio. Segundo relatos de moradores, ele sofreu paradas cardíacas durante o atendimento e precisou ser reanimado pelas equipes de socorro antes de ser encaminhado à unidade hospitalar.
O outro homem socorrido segue internado em estado grave. O percentual de queimaduras no corpo dele subiu de 40% para 63%, além de lesões nas vias respiratórias provocadas pela inalação de fumaça.
Ainda assim, conforme a reportagem da TV Gazeta, a equipe médica conseguiu reduzir a medicação na terça-feira.
O incêndio começou por volta das 5h de sábado (7), em um apartamento no quinto andar do condomínio Recreio das Palmeiras. As chamas se espalharam pelo imóvel, que ficou completamente destruído.
Um dos moradores conseguiu deixar o apartamento e descer as escadas do prédio, apesar das queimaduras. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido por uma vizinha, que o levou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves.
Durante o socorro, o homem contou que havia outra pessoa no imóvel, que não tinha conseguido sair. David foi encontrado inconsciente no quarto principal e retirado pelos bombeiros.
As equipes conseguiram controlar as chamas por volta das 7h. Após o combate ao fogo, os militares fizeram buscas em outros apartamentos indicados pelos moradores. Duas mulheres, que estavam em unidades do quinto andar, e um homem, que estava no oitavo pavimento, também precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Procurada nesta quarta-feira (11), a Prefeitura da Serra informou que dois apartamentos permanecem interditados até a conclusão da análise estrutural solicitada pela Defesa Civil Municipal, para verificar possíveis comprometimentos na edificação.