Vítima de incêndio em apartamento na Serra tem morte cerebral confirmada

Uma das vítimas de um grave incêndio que destruiu um apartamento no condomínio Recreio das Palmeiras, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, teve a morte cerebral confirmada na terça-feira (10). David Vidal Bautz, que não teve a idade informada, havia sido resgatado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros na manhã do último sábado (7).





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o paciente está em processo de doação de órgãos, um desejo que já havia expressado em vida.





David estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves após inalar uma grande quantidade de fumaça durante o incêndio. Segundo relatos de moradores, ele sofreu paradas cardíacas durante o atendimento e precisou ser reanimado pelas equipes de socorro antes de ser encaminhado à unidade hospitalar.





O outro homem socorrido segue internado em estado grave. O percentual de queimaduras no corpo dele subiu de 40% para 63%, além de lesões nas vias respiratórias provocadas pela inalação de fumaça.





Ainda assim, conforme a reportagem da TV Gazeta, a equipe médica conseguiu reduzir a medicação na terça-feira.