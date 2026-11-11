ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fatalidade

Vítima de incêndio em apartamento na Serra tem morte cerebral confirmada

Homem foi resgatado inconsciente pelos bombeiros após incêndio que destruiu imóvel em Colina de Laranjeiras; família autorizou a doação de órgãos

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 08:09

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 nov 2026 às 08:09

Uma das vítimas de um grave incêndio que destruiu um apartamento no condomínio Recreio das Palmeiras, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, teve a morte cerebral confirmada na terça-feira (10). David Vidal Bautz, que não teve a idade informada, havia sido resgatado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros na manhã do último sábado (7). 


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o paciente está em processo de doação de órgãos, um desejo que já havia expressado em vida. 


David estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves após inalar uma grande quantidade de fumaça durante o incêndio. Segundo relatos de moradores, ele sofreu paradas cardíacas durante o atendimento e precisou ser reanimado pelas equipes de socorro antes de ser encaminhado à unidade hospitalar.


O outro homem socorrido segue internado em estado grave. O percentual de queimaduras no corpo dele subiu de 40% para 63%, além de lesões nas vias respiratórias provocadas pela inalação de fumaça. 


Ainda assim, conforme a reportagem da TV Gazeta, a equipe médica conseguiu reduzir a medicação na terça-feira. 

Incêndio em apartamento deixou dois homens gravemente feridos na Serra Leitor A Gazeta
Incêndio destruiu apartamento

O incêndio começou por volta das 5h de sábado (7), em um apartamento no quinto andar do condomínio Recreio das Palmeiras. As chamas se espalharam pelo imóvel, que ficou completamente destruído.


Um dos moradores conseguiu deixar o apartamento e descer as escadas do prédio, apesar das queimaduras. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido por uma vizinha, que o levou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves.


Durante o socorro, o homem contou que havia outra pessoa no imóvel, que não tinha conseguido sair. David foi encontrado inconsciente no quarto principal e retirado pelos bombeiros.


As equipes conseguiram controlar as chamas por volta das 7h. Após o combate ao fogo, os militares fizeram buscas em outros apartamentos indicados pelos moradores. Duas mulheres, que estavam em unidades do quinto andar, e um homem, que estava no oitavo pavimento, também precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


Procurada nesta quarta-feira (11), a Prefeitura da Serra informou que dois apartamentos permanecem interditados até a conclusão da análise estrutural solicitada pela Defesa Civil Municipal, para verificar possíveis comprometimentos na edificação.


Após a emissão do laudo de estabilidade estrutural e a realização de eventuais reparos, caso necessários, a Defesa Civil deverá ser novamente acionada para avaliar as condições dos imóveis e realizar a desinterdição.

Veja Também 

Imagem de destaque

Vítima de incêndio em apartamento na Serra tem morte cerebral confirmada

Imagem de destaque

Disputa na Câmara de Vitória: muito mais que a presidência da Mesa

Corrida de rua

Corrida vai interditar ruas e avenidas de Cariacica neste domingo (15)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Incêndio Bombeiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oportunidade para cuidador de idosos
O Espírito Santo está preparado para envelhecer?
Imagem de destaque
Vini Jr. envia mensagem surpresa para menino que perdeu as pernas na guerra do Sudão: 'Fiquei sabendo da sua história'
Imagem de destaque
Operação contra expansão do Comando Vermelho tem presos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.