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Vitor Vogas

Disputa na Câmara de Vitória: muito mais que a presidência da Mesa

Essa eleição tem implicações sobre a governabilidade da prefeita Cris Samorini (PP) e a próxima eleição municipal. Será também, ainda que indiretamente, um teste de força política para o governador eleito, Lorenzo Pazolini

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

11 nov 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas

Até o próximo dia 20, se tudo ocorrer regularmente, saberemos quem será o presidente que comandará a Câmara de Vitória no biênio 2027-2028. Em jogo, está muito mais que o controle sobre o orçamento, os cargos comissionados e a pauta do Legislativo da Capital. Essa eleição tem implicações sobre a governabilidade da prefeita Cris Samorini (PP) e a próxima eleição municipal. Será também, ainda que indiretamente, um teste de força política para o governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Se quer entender por quê, me acompanhe, começando do começo.


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Um grupo de 16 vereadores (o chamado “G16”) organizou-se antecipadamente e, já no mês de março, uniu-se em torno da pré-candidatura do veterano Dalto Neves (SD) à presidência. Emblematicamente, os 16 chegaram a fazer uma foto diante da sede da Câmara, dando prova de coesão.


Desde então, o G16 virou G15, devido à cassação de Baiano do Salão (Podemos). Seu substituto, Tião do Jaburu (Podemos), chegou à Casa jurando lealdade à gestão de Cris Samorini. Mas até hoje (10), enquanto escrevo esta coluna, o grupo segue muito sólido no apoio à candidatura de Dalto, sem nenhuma dissidência de que se tenha notícia – em que pesem as pressões externas.


O grupo é bastante heterogêneo. Entre seus membros, estão vereadores de oposição – Karla Coser e Professor Jocelino, do PT; Ana Paula Rocha, do PSol; e Pedro Trés, do PSB –, além de outros também muito críticos à atual administração, como Bruno Malias (PSB), Camillo Neves (PP) e Dárcio Bracarense (PL). Todos os outros integrantes são, na verdade, vereadores da base.


Foi um movimento que nasceu espontaneamente dentre os vereadores e que, de certo modo, desafiou o então prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Dalto nunca foi o candidato preferido da administração de Pazolini, tampouco de Cris Samorini, que o sucedeu em abril.


Inicialmente, o Regimento Interno da Câmara previa que essa eleição interna do meio do mandato deveria ser realizada na primeira quinzena de agosto – às vésperas do período oficial de campanha. O G16 (hoje G15) não arredou o pé do movimento “Dalto em agosto”.


Após algumas gestões políticas baldadas, Pazolini, indiretamente, conseguiu uma vitória jurídica, por intermédio de Anderson Goggi (Republicanos), aliado e correligionário do ex-prefeito: acolhendo ação movida pelo atual presidente da Câmara de Vitória, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a Casa realizasse sua eleição somente a partir de outubro. Por força de tal decisão, a eleição foi adiada para agora, após as eleições gerais.


O receio de Pazolini e seu grupo, segundo algumas fontes, era que eventual vitória antecipada de Dalto, à sua revelia e com o apoio de vários aliados de Ricardo Ferraço (MDB), pudesse levar a Câmara de Vitória a ser usada como instrumento de campanha contra ele.


Descrito por colegas como o “mentor intelectual” por trás do movimento de Dalto, o vereador Camillo Neves (PP) não só é grande aliado do atual governador como foi candidato a vice-governador de Ricardo, na disputa contra Pazolini.


Além disso, o grupo de Pazolini sempre teve em mente que, se vencesse a eleição para governador, ele, mesmo ainda sem mandato, teria força política bem maior para eventualmente influir na definição da eleição da Câmara de Vitória. Bem, a vitória eleitoral de Pazolini foi o cenário que se concretizou.


No entanto, até o momento, o G15 segue firme e resoluto.


Na semana passada, após entendimento entre eles, os vereadores definiram a questão da data, por meio de resolução aprovada em plenário e publicada na última quinta-feira (5): a eleição precisa ser realizada entre 1º e 20 de novembro, às 17 horas, e o presidente, Anderson Goggi, precisa convocar a “sessão solene de renovação” com antecedência de alguns dias, pois as chapas deverão ser registradas no Departamento Legislativo da Câmara até 48 horas antes do horário da sessão.


Goggi ainda não fez a convocação. Até lá, nenhuma chapa pode ser oficialmente inscrita. Mas a configuração da chapa do G15, com seus sete membros, já foi definida e já circula. O desenho inicial é o seguinte:


. Presidente: Dalto Neves (SD)

. 1º secretário: Maurício Leite (PRD)

. 2º secretário: João Flávio (MDB)


Esses são os titulares. Eis os reservas:


. 1º vice-presidente: Luiz Paulo Amorim (PV)

. 2º vice-presidente: Aloísio Varejão (PSB)

. 3ª vice-presidente: Mara Maroca (PP)

. 3º secretário: André Brandino (Pode)


Sob anonimato, ouvimos alguns integrantes do grupo encabeçado por Dalto. Eles afirmam que não abrem mão da candidatura dele à presidência, que não veem chance matemática de derrota e que o grupo de Cris e Pazolini, reconhecendo isso, deveria buscar uma composição, em vez de tentar registrar uma chapa alternativa, com o carimbo da prefeitura, e ir para uma disputa fratricida correndo o grande risco de sofrer uma derrota política aos olhos de todos.


Acima de tudo, aliados de Dalto alegam que não há fundamento na preocupação do grupo de Pazolini quanto aos rumos a serem tomados pela Câmara sob eventual presidência de Dalto. Dizem que esse movimento não é nem jamais foi de oposição à prefeitura, mas sim por um Parlamento independente; que não há chance de Dalto se revelar um presidente antagônico ao Executivo; que ele, ao contrário, seguirá garantindo à prefeita a governabilidade que ela hoje encontra com a Câmara nas mãos de Goggi; que não à toa a maioria dos membros desse grupo na verdade faz parte da base de Cris.


Prova maior disso, dizem eles, é que, na composição original (disposta acima), nenhum dos sete membros da chapa pode ser considerado opositor ou crítico à administração municipal. A chapa teria sido montada assim como sinal de boa-vontade, para afastar qualquer fantasma associado a uma Mesa presidida por Dalto.


Do outro lado, o do grupo mais organicamente ligado a Pazolini, os argumentos são outros e a visão é bem diferente. As preocupações vão além, chegando até a próxima eleição municipal, em 2028.


Cris Samorini tem, naturalmente, o direito de buscar a reeleição – e é muito provável que o faça. Mas outros estão de olho no cargo. Entre eles, os vereadores Karla Coser (PT), que já admitiu interesse ao colunista, e Dárcio Bracarense (PL), também fortemente cotado. Ambos se elegeram deputados e, a partir de fevereiro, terão um palanque bem maior, na Assembleia Legislativa. E ambos apoiam Dalto.


Aliás, o fato de todos os opositores da prefeitura estarem com Dalto é um constante ponto de apreensão dentro do grupo de Pazolini e Cris.


Integrantes desse grupo não esquecem que Camillo também está ali. E não escondem o receio de que um presidente não gerado do útero da prefeitura e ainda por cima sujeito à influência de vários opositores possa fugir do controle nos próximos dois anos e dificultar a vida de Cris...


Exagero ou não, citam até o risco de instauração de CPIs e, no limite, de abertura de processo de cassação da atual prefeita. De novo: Dalto e seu grupo negam qualquer disposição nesse sentido. 

O grupo dos pazolinistas e a missão dada a eles

Nessa disputa interna, o grupo mais leal a Pazolini e Cris é composto por seis vereadores: o atual presidente, Anderson Goggi (Republicanos); Davi Esmael (Republicanos); Luiz Emanuel (Republicanos); Armandinho Fontoura (PL); o líder da prefeita, Leonardo Monjardim (Novo); e o recém-chegado Tião do Jaburu (Podemos).


Segundo um deles, o grupo recebeu de Erick Musso, coordenador da transição de Pazolini, a “tarefa” de construir um movimento alternativo à chapa encabeçada por Dalto. Se antes da eleição para governador o nome deste já não agradava, depois, então, passou a ser “vetado”. O áudio vazado de uma conversa de Pazolini com Dalto em março, justamente sobre a eleição da Mesa, foi usado fartamente por Ricardo contra o ex-prefeito na reta final da campanha ao Palácio Anchieta.


Por ora, porém, está difícil cumprir a “tarefa”. Os cinco primeiros vereadores têm trabalhado para construir uma alternativa ao nome de Dalto, tentando atrair colegas da base hoje inseridos no G15. Até agora, sem sucesso. Na semana passada, chegaram a ventilar uma chapa liderada por Luiz Paulo Amorim, mas a ideia não vingou.


No limite, não está descartada a ideia de esse grupo mais governista registrar a própria chapa e ir para a disputa no voto em plenário – ainda que hoje, matematicamente, largue em desvantagem. Para isso, eles precisarão de mais uma adesão, pois na Câmara de Vitória uma chapa, para ser inscrita, precisa ter sete integrantes. 

Pressões, fortes pressões... 

Enquanto isso, vereadores do G15 relatam “pressões”, “assédio crescente” e “investidas diárias” de representantes da prefeitura sobre alguns de seus membros, a fim de cooptá-los.


Os alvos principais são vereadores veteranos, de perfil mais fisiologista – integrantes, por assim dizer, do “Centrão” da Casa –, notadamente Luiz Paulo Amorim, Aloísio Varejão e Maurício Leite. Todos eles têm cargos comissionados na gestão Samorini, como tinham nas gestões anteriores, e em tese são mais suscetíveis a esse tipo de pressão.


Na semana passada, a prefeita exonerou três servidores da cota de Maurício. Mas, segundo relatos, o vereador de Jardim Camburi se mantém entre os mais “firmes” do grupo.


Outra que viria sofrendo forte pressão é Mara Maroca (PP), correligionária e vice-líder da prefeita no plenário. Na sessão da última quarta-feira (4), ela desabafou da tribuna: “Fica aqui o meu recado: pressão pro meu lado, não!” Depois, voltou à tribuna e à carga: “A Mara não é marionete! A Mara não é pessoa que vai com todo mundo. A Mara tem palavra e a Mara tem voz. [...] Vereador Dalto, vai ser você o meu presidente da Casa”.


“Estão procurando uma fissura para entrar”, diz um dos vereadores pró-Dalto.


“A Câmara, hoje, é um barril de pólvora”, resume outro membro do G15.

Reunião a portas fechadas no plenário

Nesse contexto, para apagar, pelo menos por enquanto, o pavio desse barril de pólvora, os vereadores dos dois lados tiveram uma longa reunião, de quase duas horas, dentro do plenário, logo após a curta sessão desta terça-feira (10). Detalhe: sem assessores presentes e com as portas do plenário fechadas.


Participaram a maioria dos representantes dos dois grupos. Pelo lado mais governista, Luiz Emanuel, Monjardim e Armandinho. Goggi e Davi, não.


Pela primeira vez, os dois lados tiveram uma conversa totalmente franca sobre a eleição interna. Não houve dedos apontados, mas as coisas foram colocadas em pratos limpos. “Todos abaixaram as armas. O tom foi ameno. Alguns cobraram acordos não cumpridos e esse tipo de coisa”, conta um vereador. Outro definiu a reunião como um momento de “pacificação” e “distensionamento”.


Segundo participantes ouvidos pela coluna, também pela primeira vez, abriu-se de verdade uma janela para uma possível composição entre os dois grupos.


Ficou combinado que, num próximo momento, dois representantes de cada lado realizarão uma reunião mais restrita: Dalto e um aliado frente a frente com dois “pazolinistas”. Essa conversa poderá evoluir ou não para uma chapa de consenso. 

O papel cumprido por Erick

Nessa terça-feira (9), o articulador político de Pazolini, Erick Musso, passou a pegar esse touro pelo chifre, envolvendo-se mais pessoalmente nessas negociações relativas à Mesa Diretora, sempre em nome do governador eleito. 

Reflexos na eleição da outra Mesa (mais importante)

Um aliado de Pazolini chama a atenção para um detalhe: mesmo que o governador eleito não se envolva pessoalmente, eventual prevalência de Dalto pode representar uma derrota política para Pazolini com reflexos para além da Câmara de Vitória; do ponto de vista moral, pode enfraquecê-lo, inclusive, nas articulações da próxima Mesa Diretora da Assembleia Legislativa... 

O substituto imediato de Cris 

Vale lembrar que Cris Samorini tornou-se prefeita em abril, com a renúncia de Pazolini, por ser a vice-prefeita dele. Logo, ela própria não tem vice. Desse modo, o próximo presidente da Câmara será o primeiro na linha de substituição e de sucessão da prefeita pelos próximos dois anos. Também dessa importância se reveste essa eleição. 

E Goggi? 

De acordo com fontes da Câmara, Goggi já disse em sessão que o voto dele será contrário ao G15, mesmo que seja o único.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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