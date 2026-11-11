Disputa na Câmara de Vitória: muito mais que a presidência da Mesa

Até o próximo dia 20, se tudo ocorrer regularmente, saberemos quem será o presidente que comandará a Câmara de Vitória no biênio 2027-2028. Em jogo, está muito mais que o controle sobre o orçamento, os cargos comissionados e a pauta do Legislativo da Capital. Essa eleição tem implicações sobre a governabilidade da prefeita Cris Samorini (PP) e a próxima eleição municipal. Será também, ainda que indiretamente, um teste de força política para o governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Se quer entender por quê, me acompanhe, começando do começo.





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Um grupo de 16 vereadores (o chamado “G16”) organizou-se antecipadamente e, já no mês de março, uniu-se em torno da pré-candidatura do veterano Dalto Neves (SD) à presidência. Emblematicamente, os 16 chegaram a fazer uma foto diante da sede da Câmara, dando prova de coesão.





Desde então, o G16 virou G15, devido à cassação de Baiano do Salão (Podemos). Seu substituto, Tião do Jaburu (Podemos), chegou à Casa jurando lealdade à gestão de Cris Samorini. Mas até hoje (10), enquanto escrevo esta coluna, o grupo segue muito sólido no apoio à candidatura de Dalto, sem nenhuma dissidência de que se tenha notícia – em que pesem as pressões externas.





O grupo é bastante heterogêneo. Entre seus membros, estão vereadores de oposição – Karla Coser e Professor Jocelino, do PT; Ana Paula Rocha, do PSol; e Pedro Trés, do PSB –, além de outros também muito críticos à atual administração, como Bruno Malias (PSB), Camillo Neves (PP) e Dárcio Bracarense (PL). Todos os outros integrantes são, na verdade, vereadores da base.





Foi um movimento que nasceu espontaneamente dentre os vereadores e que, de certo modo, desafiou o então prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Dalto nunca foi o candidato preferido da administração de Pazolini, tampouco de Cris Samorini, que o sucedeu em abril.





Inicialmente, o Regimento Interno da Câmara previa que essa eleição interna do meio do mandato deveria ser realizada na primeira quinzena de agosto – às vésperas do período oficial de campanha. O G16 (hoje G15) não arredou o pé do movimento “Dalto em agosto”.





Após algumas gestões políticas baldadas, Pazolini, indiretamente, conseguiu uma vitória jurídica, por intermédio de Anderson Goggi (Republicanos), aliado e correligionário do ex-prefeito: acolhendo ação movida pelo atual presidente da Câmara de Vitória, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a Casa realizasse sua eleição somente a partir de outubro. Por força de tal decisão, a eleição foi adiada para agora, após as eleições gerais.





O receio de Pazolini e seu grupo, segundo algumas fontes, era que eventual vitória antecipada de Dalto, à sua revelia e com o apoio de vários aliados de Ricardo Ferraço (MDB), pudesse levar a Câmara de Vitória a ser usada como instrumento de campanha contra ele.





Descrito por colegas como o “mentor intelectual” por trás do movimento de Dalto, o vereador Camillo Neves (PP) não só é grande aliado do atual governador como foi candidato a vice-governador de Ricardo, na disputa contra Pazolini.





Além disso, o grupo de Pazolini sempre teve em mente que, se vencesse a eleição para governador, ele, mesmo ainda sem mandato, teria força política bem maior para eventualmente influir na definição da eleição da Câmara de Vitória. Bem, a vitória eleitoral de Pazolini foi o cenário que se concretizou.





No entanto, até o momento, o G15 segue firme e resoluto.





Na semana passada, após entendimento entre eles, os vereadores definiram a questão da data, por meio de resolução aprovada em plenário e publicada na última quinta-feira (5): a eleição precisa ser realizada entre 1º e 20 de novembro, às 17 horas, e o presidente, Anderson Goggi, precisa convocar a “sessão solene de renovação” com antecedência de alguns dias, pois as chapas deverão ser registradas no Departamento Legislativo da Câmara até 48 horas antes do horário da sessão.





Goggi ainda não fez a convocação. Até lá, nenhuma chapa pode ser oficialmente inscrita. Mas a configuração da chapa do G15, com seus sete membros, já foi definida e já circula. O desenho inicial é o seguinte:





. Presidente: Dalto Neves (SD)

. 1º secretário: Maurício Leite (PRD)

. 2º secretário: João Flávio (MDB)





Esses são os titulares. Eis os reservas:





. 1º vice-presidente: Luiz Paulo Amorim (PV)

. 2º vice-presidente: Aloísio Varejão (PSB)

. 3ª vice-presidente: Mara Maroca (PP)

. 3º secretário: André Brandino (Pode)





Sob anonimato, ouvimos alguns integrantes do grupo encabeçado por Dalto. Eles afirmam que não abrem mão da candidatura dele à presidência, que não veem chance matemática de derrota e que o grupo de Cris e Pazolini, reconhecendo isso, deveria buscar uma composição, em vez de tentar registrar uma chapa alternativa, com o carimbo da prefeitura, e ir para uma disputa fratricida correndo o grande risco de sofrer uma derrota política aos olhos de todos.





Acima de tudo, aliados de Dalto alegam que não há fundamento na preocupação do grupo de Pazolini quanto aos rumos a serem tomados pela Câmara sob eventual presidência de Dalto. Dizem que esse movimento não é nem jamais foi de oposição à prefeitura, mas sim por um Parlamento independente; que não há chance de Dalto se revelar um presidente antagônico ao Executivo; que ele, ao contrário, seguirá garantindo à prefeita a governabilidade que ela hoje encontra com a Câmara nas mãos de Goggi; que não à toa a maioria dos membros desse grupo na verdade faz parte da base de Cris.





Prova maior disso, dizem eles, é que, na composição original (disposta acima), nenhum dos sete membros da chapa pode ser considerado opositor ou crítico à administração municipal. A chapa teria sido montada assim como sinal de boa-vontade, para afastar qualquer fantasma associado a uma Mesa presidida por Dalto.





Do outro lado, o do grupo mais organicamente ligado a Pazolini, os argumentos são outros e a visão é bem diferente. As preocupações vão além, chegando até a próxima eleição municipal, em 2028.





Cris Samorini tem, naturalmente, o direito de buscar a reeleição – e é muito provável que o faça. Mas outros estão de olho no cargo. Entre eles, os vereadores Karla Coser (PT), que já admitiu interesse ao colunista, e Dárcio Bracarense (PL), também fortemente cotado. Ambos se elegeram deputados e, a partir de fevereiro, terão um palanque bem maior, na Assembleia Legislativa. E ambos apoiam Dalto.





Aliás, o fato de todos os opositores da prefeitura estarem com Dalto é um constante ponto de apreensão dentro do grupo de Pazolini e Cris.





Integrantes desse grupo não esquecem que Camillo também está ali. E não escondem o receio de que um presidente não gerado do útero da prefeitura e ainda por cima sujeito à influência de vários opositores possa fugir do controle nos próximos dois anos e dificultar a vida de Cris...





Exagero ou não, citam até o risco de instauração de CPIs e, no limite, de abertura de processo de cassação da atual prefeita. De novo: Dalto e seu grupo negam qualquer disposição nesse sentido.