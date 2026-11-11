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Bruno Chieppe

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Empresários de Vitória (Assevix)
Bruno Chieppe

Vitória precisa transformar sua força econômica em desenvolvimento

O desafio agora é fazer com que essa liderança se traduza em desenvolvimento consistente, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida
Bruno Chieppe
É presidente da Associação dos Empresários de Vitória (Assevix)

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

11 nov 2026 às 04:00

Vitória ocupa uma posição de destaque na economia capixaba. Os números mais recentes do Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026 confirmam essa relevância: das 200 maiores empresas do Estado, 71 estão sediadas na capital. Juntas, essas companhias registraram receita operacional líquida de R$ 148,7 bilhões em 2025. É um resultado expressivo, que demonstra a capacidade da cidade de atrair e concentrar grandes negócios.


Os dados também revelam uma característica importante da nossa economia. Vitória consolidou-se, ao longo de décadas, como centro de decisões empresariais, reunindo sedes de grandes companhias, instituições financeiras, prestadores de serviços especializados e atividades estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Vista aérea de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Essa posição não foi construída por acaso. A localização geográfica, a tradição portuária, a infraestrutura de serviços e a presença de profissionais qualificados contribuíram para formar um ambiente empresarial dinâmico. Entretanto, ocupar uma posição de liderança não significa que ela esteja garantida para o futuro.


Vitória possui características que exigem atenção permanente. Somos uma capital com limitações territoriais, elevada ocupação urbana e uma demanda crescente por mobilidade, infraestrutura e espaços adequados à expansão das atividades econômicas. Nesse cenário, a capacidade de crescer depende cada vez mais da eficiência com que utilizamos os recursos e as oportunidades disponíveis.


É preciso compreender que a competitividade de uma cidade não se mede apenas pelo volume financeiro movimentado por suas empresas. Ela também está relacionada à facilidade para empreender, à qualidade dos serviços públicos, à segurança jurídica, à agilidade dos processos administrativos e à capacidade de acompanhar as transformações do mercado.

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Outro ponto fundamental é transformar essa concentração empresarial em oportunidades para a população. A presença de grandes companhias deve estimular cadeias de fornecedores, fortalecer pequenos e médios negócios, ampliar a oferta de empregos qualificados e favorecer o surgimento de novas atividades econômicas.


Para isso, o diálogo entre o poder público e o setor produtivo precisa ser permanente. O planejamento de Vitória deve considerar não apenas as necessidades atuais, mas também as condições necessárias para que novas empresas escolham a cidade para investir e aquelas que já estão estabelecidas encontrem motivos para permanecer e expandir suas operações.


Os números do IEL são motivo de reconhecimento, mas também de responsabilidade. Demonstram a força que Vitória conquistou e reforçam a necessidade de decisões capazes de preservar sua relevância econômica.


O desafio agora é fazer com que essa liderança se traduza em desenvolvimento consistente, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida. Afinal, uma cidade economicamente forte precisa ser também uma cidade preparada para o futuro.

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