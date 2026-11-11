Vitória precisa transformar sua força econômica em desenvolvimento

Vitória ocupa uma posição de destaque na economia capixaba. Os números mais recentes do Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2026 confirmam essa relevância: das 200 maiores empresas do Estado, 71 estão sediadas na capital. Juntas, essas companhias registraram receita operacional líquida de R$ 148,7 bilhões em 2025. É um resultado expressivo, que demonstra a capacidade da cidade de atrair e concentrar grandes negócios.
Os dados também revelam uma característica importante da nossa economia. Vitória consolidou-se, ao longo de décadas, como centro de decisões empresariais, reunindo sedes de grandes companhias, instituições financeiras, prestadores de serviços especializados e atividades estratégicas para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Essa posição não foi construída por acaso. A localização geográfica, a tradição portuária, a infraestrutura de serviços e a presença de profissionais qualificados contribuíram para formar um ambiente empresarial dinâmico. Entretanto, ocupar uma posição de liderança não significa que ela esteja garantida para o futuro.
Vitória possui características que exigem atenção permanente. Somos uma capital com limitações territoriais, elevada ocupação urbana e uma demanda crescente por mobilidade, infraestrutura e espaços adequados à expansão das atividades econômicas. Nesse cenário, a capacidade de crescer depende cada vez mais da eficiência com que utilizamos os recursos e as oportunidades disponíveis.
É preciso compreender que a competitividade de uma cidade não se mede apenas pelo volume financeiro movimentado por suas empresas. Ela também está relacionada à facilidade para empreender, à qualidade dos serviços públicos, à segurança jurídica, à agilidade dos processos administrativos e à capacidade de acompanhar as transformações do mercado.
Outro ponto fundamental é transformar essa concentração empresarial em oportunidades para a população. A presença de grandes companhias deve estimular cadeias de fornecedores, fortalecer pequenos e médios negócios, ampliar a oferta de empregos qualificados e favorecer o surgimento de novas atividades econômicas.
Para isso, o diálogo entre o poder público e o setor produtivo precisa ser permanente. O planejamento de Vitória deve considerar não apenas as necessidades atuais, mas também as condições necessárias para que novas empresas escolham a cidade para investir e aquelas que já estão estabelecidas encontrem motivos para permanecer e expandir suas operações.
Os números do IEL são motivo de reconhecimento, mas também de responsabilidade. Demonstram a força que Vitória conquistou e reforçam a necessidade de decisões capazes de preservar sua relevância econômica.
O desafio agora é fazer com que essa liderança se traduza em desenvolvimento consistente, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida. Afinal, uma cidade economicamente forte precisa ser também uma cidade preparada para o futuro.