Vitória precisa transformar sua força econômica em desenvolvimento

Essa posição não foi construída por acaso. A localização geográfica, a tradição portuária, a infraestrutura de serviços e a presença de profissionais qualificados contribuíram para formar um ambiente empresarial dinâmico. Entretanto, ocupar uma posição de liderança não significa que ela esteja garantida para o futuro.





Vitória possui características que exigem atenção permanente. Somos uma capital com limitações territoriais, elevada ocupação urbana e uma demanda crescente por mobilidade, infraestrutura e espaços adequados à expansão das atividades econômicas. Nesse cenário, a capacidade de crescer depende cada vez mais da eficiência com que utilizamos os recursos e as oportunidades disponíveis.





É preciso compreender que a competitividade de uma cidade não se mede apenas pelo volume financeiro movimentado por suas empresas. Ela também está relacionada à facilidade para empreender, à qualidade dos serviços públicos, à segurança jurídica, à agilidade dos processos administrativos e à capacidade de acompanhar as transformações do mercado.