Pazolini dá sua opinião sobre a fuga de Flávio Bolsonaro

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), comentou pela primeira vez a fuga do senador Flávio Bolsonaro
(PL) para os Estados Unidos. À saída da Câmara de Cariacica, onde recebeu uma
homenagem na segunda-feira (9), atendendo gentilmente à coluna, o ex-prefeito
de Vitória deu uma declaração curta e diplomática, mas muito significativa.
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Perguntamos a Pazolini se ele entende que Flávio fez bem em
deixar o Brasil ou se, na sua opinião, o filho de Jair Bolsonaro deveria ter
permanecido no país. Ele respondeu:
Isso é uma decisão de natureza pessoal e familiar. Aí cada um tem que tomar sua decisão pessoal. E cabe a nós respeitar.
Lorenzo Pazolini (Republicanos), governador eleito do ES
Ao mesmo tempo, Pazolini reiterou sua posição pessoal: ele
mesmo acolhe e não coloca em dúvida o resultado da eleição presidencial.
Já repeti, desde o primeiro momento. Disse isso hoje aqui também. É fundamental respeitar as urnas. É fundamental entender esse processo de transição. Isso é da democracia.
Lorenzo Pazolini (Republicanos), governador eleito
No dia 25 de outubro, em segundo escrutínio, o presidente
Lula (PT) alcançou 51,79% dos votos válidos, cerca de 4,4 milhões a mais que
Flávio. O candidato apoiado por Pazolini obteve 48,21% dos votos válidos.
O TSE proclamou a vitória de Lula, amplamente reconhecida
por líderes políticos, instituições e governos de outros países, incluindo o
presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.
Também no dia 25, Pazolini elegeu-se governador com 52,17%
dos votos válidos, contra 47,83% do atual incumbente, Ricardo Ferraço (MDB). No
dia seguinte (26), em sua primeira entrevista após o pleito, concedida à Rádio
CBN Vitória, Pazolini afirmou seu respeito ao resultado das urnas e disse que
buscará construir uma boa relação institucional com o governo Lula. Como Flávio
ainda não havia fugido, não houve perguntas sobre o tema.
Nessa segunda (9), Pazolini reafirmou seu respeito à vontade
popular, não só em sua resposta à coluna. Pouco antes, em um breve discurso aos
vereadores de Cariacica, o governador eleito de fato declarou publicamente:
“A eleição, para muitos e para nós, é o ápice da democracia,
onde os brasileiros e os capixabas vão às urnas. E a nós, mandatários, cabe
primeiro respeitar o desejo expresso nas urnas, aquilo que os capixabas e
brasileiros decidiram”.
Análise: Pazolini
começa a soltar a mão de Flávio
Ao optar por uma resposta diplomática, praticamente neutra, Pazolini evita criticar e reprovar a atitude de Flávio; antes, expressa seu “respeito” pela decisão do senador. É até compreensível, pois assim não se indispõe com aliados importantes do PL (sigla que deve ter espaço em seu governo), tampouco condena alguém com quem ele próprio se perfilava eleitoralmente até quinze dias atrás.
Por outro lado, Pazolini não endossa a iniciativa e a
“narrativa” adotada por Flávio após ter perdido as eleições. E aqui me parece
estar o ponto mais importante.
Se por um lado Pazolini não reprova, por outro não aplaude a
“saída encontrada” por Flávio. Na medida em que aceita a derrota de seu aliado
e mantém distância de sua fuga, o governador eleito sinaliza que não tem a
menor intenção de fazer eco a teorias conspiratórias de cunho antidemocrático.
Até do ponto de vista partidário, faz sentido a posição de
Pazolini. Na política, não existe vazio de poder nem de representação. Ao fugir
do Brasil, apesar de ter dito que vai liderar dos Estados Unidos a oposição a
Lula – após inicialmente ter feito a tresloucada afirmação de que se considerava
o “presidente eleito do Brasil” –, o que Flávio fez, na verdade, foi abrir mão
de exercer esse papel de líder da direita nos próximos anos, mesmo tendo obtido
60 milhões de votos e feito a maior bancada no Congresso.
Ora, e agora quem, senão Tarcísio de Freitas, emerge como o
principal candidato a preencher esse lugar? Muito atento, o próprio governador reeleito
de São Paulo, já no dia seguinte à eleição (27), publicou vídeo no qual
reconheceu o triunfo de Lula e repetiu seis vezes: “A eleição passou”.
Tarcísio é o maior líder nacional do Republicanos, partido
de Pazolini. Também para o governador eleito do Espírito Santo, pode ser
interessante a ascensão do seu correligionário no cenário nacional, tendo em
vista a sucessão de Lula em 2030, hoje totalmente aberta.
Com a segunda derrota consecutiva da família Bolsonaro nas urnas, a direita realmente liberal e democrática do país, engolfada pelo bolsonarismo (ou rendida a ele) nos últimos anos, tem a chance de fazer uma autoanálise, se reorganizar e construir alternativas viáveis para o Brasil fora da extrema-direita.
Nas eleições estaduais, Pazolini e seu Republicanos firmaram
uma aliança estratégica com o PL no Espírito Santo. Não foi propriamente uma aliança
circunstancial ou pontual, mas na certa foi muito conveniente para o candidato
do Republicanos e se provou mesmo essencial para seu sucesso eleitoral, seja
pelo peso do PL em sua coligação de direita, seja pelo “descarregamento” de
votos bolsonaristas que garantiram a Pazolini a vitória por menos de 100 mil
votos sobre Ricardo no segundo turno.
Durante todo o primeiro turno, Pazolini não nacionalizou sua
campanha a governador. Não usou a imagem de Flávio. Nem sequer o mencionava
espontaneamente. Logo no início do segundo turno, a chave virou. Pazolini
passou 20 dias fazendo intensa campanha colada a Flávio – inclusive nas peças de
propaganda.
Essa campanha casada teve por apoteose o “Bloquinho 22”, na
orla de Camburi, no dia 17 de outubro. Ao lado de Flávio e diante de dezenas de
milhares de pessoas, Pazolini desfilou no trio elétrico, postando imagens que viralizaram
com o presidenciável do PL. O ato teve clima festivo, de trio elétrico mesmo
(aquela coisa de “quem ficar parado é petista disfarçado”). Pazolini exaltou a
“união da direita no Espírito Santo”. O bloco, de fato, selou sua unidade com
Flávio, ao menos durante o período eleitoral.
Em entrevistas no segundo turno, Pazolini exprimiu convicção
na vitória de Flávio sobre Lula.
Aí veio o segundo turno, com a voz do povo se fazendo ouvir por
meio dessa caixa de ressonância chamada urna. Deu bom para Pazolini; deu ruim
para Flávio. A eleição terminou... pelo menos para o primeiro.
Com sua resposta à coluna, Pazolini sinaliza que não vai entrar
em “terceiro turno presidencial”, muito menos encampar teorias de “fraude eleitoral”
ou “perseguição política” professadas inclusive por alguns aliados dele.
O governador eleito, enfim, não vai abandonar o PL... mas
começa a soltar a mão de Flávio.
Minha projeção é que, nos próximos meses e até nos próximos
anos, como governador, Pazolini tratará muito pouco, o mínimo possível, da
família Bolsonaro.
Finda a eleição, com a própria vitória assegurada, um estado
para governar, o vácuo deixado por Flávio, a crise no bolsonarismo e o espaço
aberto para a ascensão de novos líderes de direita, é até natural que o faça.
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