Pazolini dá sua opinião sobre a fuga de Flávio Bolsonaro

Ao optar por uma resposta diplomática, praticamente neutra, Pazolini evita criticar e reprovar a atitude de Flávio; antes, expressa seu “respeito” pela decisão do senador. É até compreensível, pois assim não se indispõe com aliados importantes do PL (sigla que deve ter espaço em seu governo), tampouco condena alguém com quem ele próprio se perfilava eleitoralmente até quinze dias atrás.

Por outro lado, Pazolini não endossa a iniciativa e a “narrativa” adotada por Flávio após ter perdido as eleições. E aqui me parece estar o ponto mais importante.





Se por um lado Pazolini não reprova, por outro não aplaude a “saída encontrada” por Flávio. Na medida em que aceita a derrota de seu aliado e mantém distância de sua fuga, o governador eleito sinaliza que não tem a menor intenção de fazer eco a teorias conspiratórias de cunho antidemocrático.





Até do ponto de vista partidário, faz sentido a posição de Pazolini. Na política, não existe vazio de poder nem de representação. Ao fugir do Brasil, apesar de ter dito que vai liderar dos Estados Unidos a oposição a Lula – após inicialmente ter feito a tresloucada afirmação de que se considerava o “presidente eleito do Brasil” –, o que Flávio fez, na verdade, foi abrir mão de exercer esse papel de líder da direita nos próximos anos, mesmo tendo obtido 60 milhões de votos e feito a maior bancada no Congresso.





Ora, e agora quem, senão Tarcísio de Freitas, emerge como o principal candidato a preencher esse lugar? Muito atento, o próprio governador reeleito de São Paulo, já no dia seguinte à eleição (27), publicou vídeo no qual reconheceu o triunfo de Lula e repetiu seis vezes: “A eleição passou”.





Tarcísio é o maior líder nacional do Republicanos, partido de Pazolini. Também para o governador eleito do Espírito Santo, pode ser interessante a ascensão do seu correligionário no cenário nacional, tendo em vista a sucessão de Lula em 2030, hoje totalmente aberta.





Com a segunda derrota consecutiva da família Bolsonaro nas urnas, a direita realmente liberal e democrática do país, engolfada pelo bolsonarismo (ou rendida a ele) nos últimos anos, tem a chance de fazer uma autoanálise, se reorganizar e construir alternativas viáveis para o Brasil fora da extrema-direita.





Nas eleições estaduais, Pazolini e seu Republicanos firmaram uma aliança estratégica com o PL no Espírito Santo. Não foi propriamente uma aliança circunstancial ou pontual, mas na certa foi muito conveniente para o candidato do Republicanos e se provou mesmo essencial para seu sucesso eleitoral, seja pelo peso do PL em sua coligação de direita, seja pelo “descarregamento” de votos bolsonaristas que garantiram a Pazolini a vitória por menos de 100 mil votos sobre Ricardo no segundo turno.





Durante todo o primeiro turno, Pazolini não nacionalizou sua campanha a governador. Não usou a imagem de Flávio. Nem sequer o mencionava espontaneamente. Logo no início do segundo turno, a chave virou. Pazolini passou 20 dias fazendo intensa campanha colada a Flávio – inclusive nas peças de propaganda.





Essa campanha casada teve por apoteose o “Bloquinho 22”, na orla de Camburi, no dia 17 de outubro. Ao lado de Flávio e diante de dezenas de milhares de pessoas, Pazolini desfilou no trio elétrico, postando imagens que viralizaram com o presidenciável do PL. O ato teve clima festivo, de trio elétrico mesmo (aquela coisa de “quem ficar parado é petista disfarçado”). Pazolini exaltou a “união da direita no Espírito Santo”. O bloco, de fato, selou sua unidade com Flávio, ao menos durante o período eleitoral.





Em entrevistas no segundo turno, Pazolini exprimiu convicção na vitória de Flávio sobre Lula.





Aí veio o segundo turno, com a voz do povo se fazendo ouvir por meio dessa caixa de ressonância chamada urna. Deu bom para Pazolini; deu ruim para Flávio. A eleição terminou... pelo menos para o primeiro.





Com sua resposta à coluna, Pazolini sinaliza que não vai entrar em “terceiro turno presidencial”, muito menos encampar teorias de “fraude eleitoral” ou “perseguição política” professadas inclusive por alguns aliados dele.





O governador eleito, enfim, não vai abandonar o PL... mas começa a soltar a mão de Flávio.

Minha projeção é que, nos próximos meses e até nos próximos anos, como governador, Pazolini tratará muito pouco, o mínimo possível, da família Bolsonaro.





Finda a eleição, com a própria vitória assegurada, um estado para governar, o vácuo deixado por Flávio, a crise no bolsonarismo e o espaço aberto para a ascensão de novos líderes de direita, é até natural que o faça.