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Acidente entre ônibus e caminhão na BR 101 deixa feridos em Sooretama

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão o motorista do caminhão, o condutor do coletivo e dois passageiros do ônibus

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 13:00

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

10 nov 2026 às 13:00
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10)
Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de tijolos e um ônibus do transporte coletivo municipal deixou ao menos quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10).


De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão o motorista do caminhão, o condutor do coletivo e dois passageiros do ônibus. Eles foram encaminhados para unidades hospitalares.


A reportagem de A Gazeta buscou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter detalhes sobre a dinâmica do acidente e a situação do tráfego na rodovia. Também foram acionadas a empresa de ônibus Joana D'arc e a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração do trecho.

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10)
Corpo de Bombeiros

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