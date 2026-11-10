Acidente entre ônibus e caminhão na BR 101 deixa feridos em Sooretama

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de tijolos e um ônibus do transporte coletivo municipal deixou ao menos quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão o motorista do caminhão, o condutor do coletivo e dois passageiros do ônibus. Eles foram encaminhados para unidades hospitalares.





A reportagem de A Gazeta buscou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter detalhes sobre a dinâmica do acidente e a situação do tráfego na rodovia. Também foram acionadas a empresa de ônibus Joana D'arc e a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração do trecho.