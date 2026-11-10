Prefeitura de Rio Bananal abre concurso público para professor

A Prefeitura de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 120 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.208,18 para todos os cargos, com jornada de trabalho de 25 horas semanais.





Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena na área de atuação e ter realizado a Prova Nacional Docente (PND).





As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 23 de novembro, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Rio Bananal. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a etapa municipal.