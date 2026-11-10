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Norte do ES

Prefeitura de Rio Bananal abre concurso público para professor

Oferta é de 120 vagas; remuneração inicial é de R$ 3.208,18

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 12:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2026 às 12:25
Prefeitura de Rio Bananal Prefeitura de Rio Bananal

A Prefeitura de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 120 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.208,18 para todos os cargos, com jornada de trabalho de 25 horas semanais.


Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena na área de atuação e ter realizado a Prova Nacional Docente (PND).


As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 23 de novembro, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Rio Bananal. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a etapa municipal.

De acordo com o edital, o processo seletivo contará com duas etapas:

  • Análise dos resultados obtidos na Prova Nacional Docente (PND), de caráter eliminatório e classificatório;
  • Avaliação de títulos e tempo de serviço, de caráter apenas classificatório.


Para conferir o edital, clique aqui. 


Candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas passarão por procedimento de heteroidentificação no momento da convocação.


Os profissionais contratados atuarão na Rede Municipal de Ensino de Rio Bananal. O concurso público terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração municipal.

Confira as vagas

  • Professor A de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (60)
  • Professor A de Língua Portuguesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental (5)
  • Professor A de Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental (2)
  • Professor A de Educação Física nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (4)
  • Professor A de Língua Inglesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental (3)
  • Professor A de Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental (5)
  • Professor A de Ciências nos Anos Finais do Ensino Fundamental (5)
  • Professor A de Geografia nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6)
  • Professor A de História nos Anos Finais do Ensino Fundamental (3)
  • Professor A de Educação Especial (10)
  • Professor P, Pedagogo (17)

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